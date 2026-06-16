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海外退休天堂！　菲律賓強勢奪冠「生活費僅美國一半」

▲▼菲律賓宿霧（Cebu）馬拉帕斯卡島（Malapascua island）洛貢海灘（Logon beach）停泊著傳統船隻。菲律賓風景，菲律賓旅遊，宿霧風景，宿霧旅遊。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓宿霧馬拉帕斯卡島（Malapascua island）洛貢海灘（Logon beach）停泊著傳統船隻。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

海外移居顧問機構Expatriate Group發布最新年度報告指出，菲律賓成為退休族移居海外的首選目的地，最大吸引力就是低廉的生活開銷，其中部分地區的生活成本，甚至不到美國的一半。

「2026年海外退休指數」（Retirement Abroad Index 2026）從醫療品質、簽證便利性、生活成本、外籍人士融入程度等面向，對20個國家進行評分，滿分100分。

菲律賓以綜合得分78分奪下冠軍寶座，成為最新退休天堂。該國憑藉便利的簽證制度、低廉的生活開銷、外籍人士最容易融入當地社會脫穎而出。

《紐約郵報》引述美國理財專家拉姆西（Dave Ramsey）說法指出，在美國生活每月平均成本為6545美元。而根據該報告與一些當地部落客說法，在菲律賓每月只需860至2500美元就足以維持舒適生活，比美國便宜62%至87%。

▲▼海外退休天堂！　菲律賓強勢奪冠「生活費僅美國一半」。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）

▲報告評估的2026年最理想退休天堂。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）

除了可負擔的退休生活，英語也是菲律賓官方語言之一，使得外籍人士更容易融入。不過，菲律賓的醫療基礎設施仍存在城鄉差距。雖然馬尼拉與宿霧等大城市擁有現代化私立醫院、國際認證醫療機構、會說英語的醫療專業人員，但都會以外地區的資源落差可能很大，建議退休人士慎重考慮落腳地點。

此外，泰國、哥倫比亞、葡萄牙依序位列第2至4名，南非與斯里蘭卡則並列第5名。

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