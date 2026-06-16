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提早訂飯店更貴！　訂房網曝內幕：出發前1周再訂「現省44%」

▲▼ 飯店,酒店。（示意圖／CFP）

▲訂房網站公開住宿價格變化，數據顯示，提早訂不一定比較便宜。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

暑假快到了，許多人早早就已經規劃好出遊計畫，甚至提前數個月訂好住宿。然而全球知名訂房平台Hotels.com最新公布的「2026飯店價格指數」報告中，卻徹底刷新大眾的認知。數據顯示，在出發前4個月以上就先卡位訂住宿的旅客，房價竟比在入住「前1星期內」才搶訂的足足貴了44%。

根據KOREA WAVE報導，Hotels.com在14日公布了這項最新數據，也打破了旅遊住宿「越早訂越便宜」的傳統觀念。報告指出，四星級飯店在入住前才訂，更能撿便宜，在最後一刻下單平均能省下36%的費用。

不僅如此，預訂飯店的時間也非常重要，其中以星期四預訂最為便宜，反之周六價格最高。每年3月的第二周與2月的費用最便宜，而10月初因為旅遊需求較高且適逢連假，因此住宿價格最高。

如果想提升住宿體驗，放棄四星級飯店、改住五星級飯店，在南韓需要加價113%，相對地在其他國家價差僅39%。

報告更貼心指出，如果想住五星級飯店，但每晚預算只有38萬韓元（約合新台幣8000元）以下，則可以選擇CP值較高的海外聖地，包含越南芽莊、馬來西亞吉隆坡、菲律賓馬尼拉、印尼雅加達以及泰國曼谷。

值得關注的是，2026年部分地區的住宿價格出現下降趨勢，其中日本鹿兒島的房價比前一年下降20%，美國拉斯維加斯也下跌了15%，越南峴港則有10%的降幅。

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