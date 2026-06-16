29歲風俗妹「誘殺富商」拋屍湖中！沉迷牛郎欠債　聯手恩客殺金主

▲日本一名在風俗店工作的女店員，因為欠下大筆債務，竟犯下強盜殺人的罪行。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本滋賀縣一名29歲的前風俗店女店員，因為瘋狂沉迷男公關店，欠下大筆債務，竟為此與店內恩客共謀，聯手殺害一名55歲不動產公司社長，洗劫其金融卡後，再將遺體狠心載往琵琶湖棄屍。大津地方法院16日對此案做出判決，法官痛斥女被告「為錢財不擇手段，極度自私」，駁回辯護律師的減刑請求，依法重判其無期徒刑。

根據MBS NEWS報導，起訴書指出，現年29歲的被告市橋由衣，案發前在一家風俗店上班。然而，她因沉迷男公關，導致債台高築。事發前夕，市橋因無法如期償還債務，因此動了殺機。

她先是鎖定當時55歲的愛知縣不動產公司社長丹羽正美，並遊說風俗店的47歲熟客加藤徹，鼓吹對方與她一同犯案。2024年，她將丹羽誘騙出面後，將其殘忍殺害，並強行奪走死者身上的現金與多張金融卡。

為了毀屍滅跡，兩人隨後將被害人的遺體載往滋賀縣的琵琶湖，趁著深夜無情拋屍。

檢方指出，「被告的犯行手段極其殘忍且執著，具備相當程度的計畫性。完全是為了滿足個人私慾與虛榮心而奪走無辜生命，自私至極，毫無任何酌量減刑的餘地。」向法官求處無期徒刑。

辯護律師則辯稱，「被告目前尚年輕，仍有改過自新的可能性，司法應保留讓她重新回歸社會的生路。」主張判處有期徒刑20年即可。

大津地方法院法官在16日的判決書中指出，市橋由衣在作案過程中，「雖然一度產生動搖，但隨後連續兩天持續實施犯罪暴行，顯見她對金錢的執著與自私。」最終判處其無期徒刑。