阻棄台投中？台駐史瓦帝尼大使被爆「暗推不信任投票」要總理下台





▲史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）與我國駐史國大使梁洪昇（右）參觀台灣館參展企業攤位。（資料照／貿協提供）

記者吳美依／綜合報導

《史瓦帝尼新聞》爆料，台灣駐史瓦帝尼大使梁洪昇（Jeremy Liang）疑似私下遊說多名國會議員，對史國總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）發起不信任投票，起因是總理邀請美國經濟學者，以顧問身份呼籲改與中國建交。

報導指出，台灣大使館與東姆巴巴尼（Mbabane East）議員德拉米尼（Welcome Dlamini）、馬富岑尼（Mafutseni）議員穆特瓦（Sabelo Mtetwa）等人接觸，以保護台灣在史瓦帝尼的利益。這些議員競選期間曾獲台灣大使館提供的稻米等物資援助。

因此，德拉米尼10日在國會嚴厲質詢總理，質疑對方邀請美國知名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）出席內閣會議，以經濟顧問身份呼籲史瓦帝尼，「出於經濟利益的迫切考慮」，應盡速與中國建交一事。

▲史瓦帝尼總理戴羅素。（圖／達志影像／美聯社）

德拉米尼直言此事讓自己深感困擾，「因為就我個人所知，本國一直以來都與台灣維持著外交關係」，要求總理正式回應內閣會議及顧問簡報內容。

外界預期，總理戴羅素將在數日內正式回應質詢。而梁洪昇被當地媒體詢問時拒絕評論，僅表示記者應聯繫史瓦帝尼政府。

值得注意的是，這起外交風波爆發前不久，中國宣布對所有與北京建交的非洲國家實施零關稅政策，史瓦帝尼則因維持與台灣邦交而被排除在外。