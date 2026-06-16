海峽開放有變數？伊朗：荷莫茲不收通行費「只收服務費」

▲荷莫茲海峽與通行船隻。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

儘管美國總統川普14日宣布荷莫茲海峽將重新開放且「永久不收過路費」，伊朗卻在15日表示有意收取服務費。此舉可能對該水道的商業船運增添成本與複雜性，並為全球國際水域的航運創下危險先例。

伊朗暗示要收費 服務內容不明

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）15日表示，伊朗「不尋求對通行船隻徵收過路費，但將針對所提供的服務收取費用」。

此前，荷莫茲海峽身為全球能源供應的咽喉要道，從未設立任何形式的收費機制。外界尚不清楚伊朗究竟會提供哪些「服務」，官員僅稱可能評估環境相關費用。

美國與以色列2月底對伊朗發起軍事行動，伊朗隨即封鎖荷莫茲海峽作為報復，3月起宣布將對通行船隻收費，5月更成立「波斯灣海峽管理局」（PGSA），主導所謂的「安全通行許可」業務。

▼伊朗封鎖荷莫茲海峽，衝擊全球能源市場。（圖／路透）



過路費、服務費不一樣 專家質疑合法性

《紐約時報》報導，從法律角度來看，過路費與服務費有所差異。海事專家指出，在某些情況下服務費可能合法，但過路費並非如此。對使用水道的船隻收取費用，但只是把收費名義改稱服務費，無法將其合法化。

美國海軍戰爭學院（Naval War College）海事戰略教授霍姆斯（James R. Holmes）直指，「國際法沒有條款允許沿海國家對天然水道的通行船隻收費，不論你稱之為通行費、服務費或其他名義。」

他舉例，船隻通行台灣海峽或馬六甲海峽都不需要付費。但在巴拿馬運河及蘇伊士運河等人工水道，管理運河的沿岸國家確實有提供服務，收取的費用也確實會挹注於服務及基礎建設。

只不過，荷莫茲海峽是一條天然水道，「就我所知，伊朗唯一能夠收費的服務就是『不攻擊通行船隻』」，而這根本稱不上是服務。