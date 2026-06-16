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台男赴新加坡當車手！盜刷14萬買iPhone　最重恐關10年挨鞭刑

▲▼國際3大行動支付登台，帶動全台刷卡金額連續3個月破2千億大關。（圖／路透社）

▲嫌犯利用手機綁定被害人信用卡，瘋狂盜刷購買iPhone與昂貴金飾。（示意圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

新加坡警方近日破獲一起跨國信用卡詐騙案，其中竟驚見台灣人涉案！一名28歲的台灣籍男子被海外詐騙集團吸收成為車手，利用手機綁定被害人信用卡，瘋狂盜刷購買iPhone與昂貴金飾，最終與另外2名新加坡籍同夥一併遭到逮捕。根據星國法律，這名男子不但最高將面臨10年的牢獄之災，甚至可能被處以鞭刑。

手機NFC盜刷14萬　監視器畫面揪出涉案台男

根據《中央社》報導，新加坡警察部隊（Singapore Police Force）釋出的最新消息指出，警方在本月10日接獲民眾報案，被害人指稱自己的信用卡平白無故出現2筆非本人的授權交易，短短時間內就損失了高達5697元新幣（約台幣14萬元）。

當地警方隨即調閱周邊監視器畫面並展開追查，迅速鎖定了一名28歲的台灣籍男子。調查結果指出，這名台籍男子受到境外詐騙機房的遠端操控，先將竊取來的信用卡資料輸入至手機App中，接著前往實體零售商店，利用NFC感應支付的方式大肆購買iPhone手機及金飾。

得手之後，男子再將這些高單價贓物轉交給2名24歲的新加坡籍男子，由這兩人負責把物品傳遞給隱匿在星國境內、身分不明的藏鏡人。不過，警方的收網動作相當迅速，在獲報後的短短48小時內，就將這3名嫌犯全數逮捕歸案。

最重恐判10年加鞭刑　星國嚴打詐騙「絕不手軟」

這3名落網的男子目前被控違反新加坡《1871年刑事法典》中的「共謀詐騙」罪名。若最終遭法官判決有罪，他們將面臨最高10年的有期徒刑，並可能併科罰金、處以鞭刑，抑或是兩者同時執行。

事實上，新加坡近年來為了打擊外籍人士入境擔任詐騙車手的亂象，已祭出相當嚴厲的鐵腕手段。據新加坡《聯合早報》指出，去年就有超過40名馬來西亞籍車手遭捕；今年光是上半年，人數更是突破30人，且多數與假冒政府官員的詐騙手法有關。

今年4月，星國更出現首例「車手遭判鞭刑」的判決，一名23歲的大馬男子供稱只是接受一份替「投資客戶」代收款項的工作，認罪後慘遭判處7個月徒刑，並外加1下鞭刑。

不僅如此，新加坡自2025年12月30日起已實施更嚴格的防詐新制，只要是詐騙犯、集團成員或是招募者，罪名成立最高可抽6至24下鞭刑；而協助集團洗錢或處理不法所得的底層車手，最重同樣可能吃上高達12下的鞭刑。

駐星代表急籲：切勿貪圖「賺快錢」淪代罪羔羊

針對國人赴海外犯罪，台灣駐新加坡代表童振源日前也語重心長地發出警告。他強調，新加坡當局對於詐騙車手的懲罰與量刑標準非常重，一旦涉案，賠上的不只是個人的美好前途與信用紀錄，更得面臨漫長的鐵窗生涯與天價罰款。

童振源呼籲台灣民眾，千萬不要輕易聽信詐騙集團的花言巧語，更別因為一時的貪念，或是誤信網路上那些標榜「輕鬆打工」、「快速賺錢」的假職缺邀約，最終淪為不法份子手中的犯罪工具，徹底毀了自己的人生。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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