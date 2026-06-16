　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

執法變侵權？韓警取締性交易驚爆「拍攝裸體」　二審判國賠17.4萬

▲▼女子,性侵,性騷,家暴,女性,女人。（示意圖／CFP）

▲一名女性在性交易時遭警方硬闖取締，偷拍裸照。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

首爾中央地方法院二審審理一樁國家賠償訴訟，認定警方在取締性交易案件時，未經同意便拍攝女性A某裸體影像，涉及違法蒐證且侵害基本人權，因此判決國家須賠償30萬韓元，加上原審800萬韓元，總賠償金額增至830萬韓元（近新台幣17.4萬元）。

首爾中央地方法院同時維持一審見解，認定相關照片屬違法取得證據並排除使用。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，該起事件發生於2023年3月，警方在一處性交易取締現場闖入屋內進行執法，期間使用手機拍攝當時處於裸體狀態的賣淫女性A某。A某主張，警方在未徵得同意的情況下拍攝，在她要求刪除照片時還遭到拒絕，相關影像後續甚至還被上傳至由15名執法人員組成的群組聊天室瘋傳。

後續調查顯示，檢方在將案件移送法院後，於性交易相關刑事審判中提交該裸照與A某陳述作為證據。然而，法院在一審與二審均認定該影像屬「違法蒐集證據」，因此排除其證據能力。

一審法院曾明確指出，「警方當時打開原本上鎖的門進入屋內，並拍攝完全暴露裸體狀態的被告人全身影像」，甚至並未取得同意或可推定已獲允許。法院認為，此舉已重大侵害當事者的人格權，並非一般合法執法手段所能容許，因此不具證據能力。

A某則主張自身基本權遭受侵害，對南韓政府提起約5000萬韓元的損害賠償訴訟。今（16）日，首爾中央地方法院最終認定國家必須負擔部分賠償責任，二審維持有罪判決，並增加賠償金額，形成最終由政府賠償830萬韓元的結果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
273 0 9391 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／宜蘭消防局長徐松奕涉弊　50萬元交保
00713創新高　增刪15檔成分股
快訊／台股6檔「抓去關」新名單
快訊／桃園大型購物中心爆墜樓　當場死亡
「閃兵第4梯」9藝人齊聚新北地院　阿達雙手合十：做了不好示範
關鍵供應商給暗示！iPhone 18今年可能買不到
撿走「398元枯木」代價驚人！老夫妻慘罰百萬判刑6月

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

三代同堂準備看世足！打開電視全是阿公「18禁片單」全場笑瘋

語音合成至人臉辨識！北韓瘋「發展AI」　避制裁使用輝達骨灰級顯卡

海外退休天堂！　菲律賓強勢奪冠「生活費僅美國一半」

東京擬開放「獵殺黑熊」！時隔20年　新制最快2027年上路

日71歲董座玩飛行傘「20公尺高空失控」！失去平衡　墜地身亡

提早訂飯店更貴！　訂房網曝內幕：出發前1周再訂「現省44%」

海峽開放有變數？伊朗：荷莫茲不收通行費「只收服務費」

執法變侵權？韓警取締性交易驚爆「拍攝裸體」　二審判國賠17.4萬

29歲風俗妹「誘殺富商」拋屍湖中！沉迷牛郎欠債　聯手恩客殺金主

阻棄台投中？台駐史瓦帝尼大使被爆「暗推不信任投票」要總理下台

百億建商遭控騙婚！　女陪創業揹債3200萬　挨告才知不是正宮淪小四

台體大赴日參加街舞慶典　「台式搖滾熱舞」嗨翻

黃大煒猝逝12天才公布死訊　死因成謎「離奇到無法接受」　掀開胞姊與31年女友財產攻防

尼克封王夜失控！球迷狂歡變暴動　街頭砸車畫面瘋傳

下到沒完沒了！雨停時間曝 中南部對流移入「防短延時豪雨」

梁文音狂學魏如昀唱腔 　曝初見她：覺得難親近

白宮UFC格鬥秀耗資19億！　川普歡慶80大壽「親臨觀賽」

藍正龍被搶答「秒送眼刀XD」　浩子、陳隨意復刻鐵達尼號

啦啦隊全場同步舉牌　喜原突然發現：我的紙板呢？

主人一回家就醉倒在床上　邊牧試圖喚醒超擔心

三代同堂準備看世足！打開電視全是阿公「18禁片單」全場笑瘋

語音合成至人臉辨識！北韓瘋「發展AI」　避制裁使用輝達骨灰級顯卡

海外退休天堂！　菲律賓強勢奪冠「生活費僅美國一半」

東京擬開放「獵殺黑熊」！時隔20年　新制最快2027年上路

日71歲董座玩飛行傘「20公尺高空失控」！失去平衡　墜地身亡

提早訂飯店更貴！　訂房網曝內幕：出發前1周再訂「現省44%」

海峽開放有變數？伊朗：荷莫茲不收通行費「只收服務費」

執法變侵權？韓警取締性交易驚爆「拍攝裸體」　二審判國賠17.4萬

29歲風俗妹「誘殺富商」拋屍湖中！沉迷牛郎欠債　聯手恩客殺金主

阻棄台投中？台駐史瓦帝尼大使被爆「暗推不信任投票」要總理下台

海濱隧道落石阻路！瑞芳警緊急徒手搬運　化解交通危機

亞太球場大雨不斷！ 統一獅與樂天桃猿之戰延賽至7月1日

台新銀、新光銀雙獲金管會表揚　力挺中小企業與新南向成果受肯定

私密處死角！女翻開「藏滿白色屑屑」嚇壞　除毛師：很多女生都有

端午前夕中國海警船再闖金門水域　巡防艇全程監控驅離

快訊／宜蘭消防弊案風暴擴大！局長徐松奕遭約談...50萬元交保

被綠抨不審預算　羅廷瑋：與伍麗華辦的合作默契遭政黨惡意操作

釣蝦場陸軍一兵遭少年砍死！屏東男縝密撂人設局　判10年定讞

坐車門兜風比YA「半身掛車外」不要命畫面曝　蘆竹警開單送辦

南消後壁消防攜手裡長冒雨裝住警器　守護高齡長者居家安全

蔡依林演唱會抽考舞者　被他超自信完成驚呆了

國際熱門新聞

YouTuber破5億訂閱！　史上第一人

人妻「直播式抓猴」　偷腥夫起床就要面對了

人妻遭蛇活吞！「半具屍體」卡7.8m巨蟒口中

摩天輪活春宮　男女「透明車廂」激戰

美軍B-52轟炸機墜毀　現場大片焦黑、濃煙竄天

東京性愛直播　「高顏值主嫌照」曝光

美軍B-52轟炸機墜毀　機上8人恐全罹難

美伊停火利多美股創新高　台積電ADR漲4.12％

36歲男「陽台性侵7歲童」！民眾目睹怒喊：放開他

快訊／印尼規模6.7地震　深度僅10公里

美砸3000億重建伊朗　知情人士爆背後金主

外媒點名台積電最大敵人　2028年見分曉

黃仁勳訪問「獨漏日本」　日本憂慮

美伊達成協議　川普：荷莫茲海峽19日起完全開放

更多熱門

相關新聞

疑虐殺陰柔男孩？韓網瘋猜「染血斷腿」身分

疑虐殺陰柔男孩？韓網瘋猜「染血斷腿」身分

南韓仁川廣域市延壽區松島洞某資源回收中心，本月10日傳出在回收物分類作業時，發現包在染血繃帶的「截肢人腿」，警方立刻成立搜查本部，地區警長甚至延後中國出差行程。

韓孕婦「要求讓博愛座」　大嬸嗆：我也懷孕

韓孕婦「要求讓博愛座」　大嬸嗆：我也懷孕

包圍開票所第12天！韓民眾「阻體育會進入」

包圍開票所第12天！韓民眾「阻體育會進入」

即／首爾地鐵「二氧化碳外洩」　雙向過站不停

即／首爾地鐵「二氧化碳外洩」　雙向過站不停

韓星巴克全面提早打烊　員工上歷史課

韓星巴克全面提早打烊　員工上歷史課

關鍵字：

日韓要聞南韓性交易取締國家賠償裸照

讀者迴響

熱門新聞

公車司機停車買午餐　「乘客跟下去買」全笑翻

砸千金壓西國不勝爆冷爽賺1.38億

即／島語台中店訂位規則大改　開放時間曝光

雅方千金「厭世應援」扭扭捏捏　網友開轟炎上

19歲女賭氣「喝半瓶蓋巴拉刈」！醫嘆沒解藥：不到1天亡

YouTuber破5億訂閱！　史上第一人

2大團雨停台灣旁　6000人驚黑珍珠

劉雨柔過世外婆託夢「替閻羅王警告」現實巧合超毛

放完端午3天連假！「下個消息太殘酷」網哭暈

李灝宇雙安首盜　鄧愷威飆9K仍吞苦戰

度蜜月「妻弄丟西瓜卡」金鐘男星當眾罵

60年最強端午！命理師曝「存1筆錢就能招財」下半年發了

冷氣傳怪聲！樂天女孩驚覺不對「連夜撤離」

立院三讀通過《廢棄物清理法》修正案　民眾亂丟垃圾最高罰10萬

剴剴生母灌毒性侵情敵4小時　二審改判4年

更多

最夯影音

更多
百億建商遭控騙婚！　女陪創業揹債3200萬　挨告才知不是正宮淪小四

百億建商遭控騙婚！　女陪創業揹債3200萬　挨告才知不是正宮淪小四
台體大赴日參加街舞慶典　「台式搖滾熱舞」嗨翻

台體大赴日參加街舞慶典　「台式搖滾熱舞」嗨翻

黃大煒猝逝12天才公布死訊　死因成謎「離奇到無法接受」　掀開胞姊與31年女友財產攻防

黃大煒猝逝12天才公布死訊　死因成謎「離奇到無法接受」　掀開胞姊與31年女友財產攻防

尼克封王夜失控！球迷狂歡變暴動　街頭砸車畫面瘋傳

尼克封王夜失控！球迷狂歡變暴動　街頭砸車畫面瘋傳

下到沒完沒了！雨停時間曝 中南部對流移入「防短延時豪雨」

下到沒完沒了！雨停時間曝 中南部對流移入「防短延時豪雨」

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面