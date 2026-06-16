執法變侵權？韓警取締性交易驚爆「拍攝裸體」　二審判國賠17.4萬

▲一名女性在性交易時遭警方硬闖取締，偷拍裸照。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

首爾中央地方法院二審審理一樁國家賠償訴訟，認定警方在取締性交易案件時，未經同意便拍攝女性A某裸體影像，涉及違法蒐證且侵害基本人權，因此判決國家須賠償30萬韓元，加上原審800萬韓元，總賠償金額增至830萬韓元（近新台幣17.4萬元）。

首爾中央地方法院同時維持一審見解，認定相關照片屬違法取得證據並排除使用。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，該起事件發生於2023年3月，警方在一處性交易取締現場闖入屋內進行執法，期間使用手機拍攝當時處於裸體狀態的賣淫女性A某。A某主張，警方在未徵得同意的情況下拍攝，在她要求刪除照片時還遭到拒絕，相關影像後續甚至還被上傳至由15名執法人員組成的群組聊天室瘋傳。

後續調查顯示，檢方在將案件移送法院後，於性交易相關刑事審判中提交該裸照與A某陳述作為證據。然而，法院在一審與二審均認定該影像屬「違法蒐集證據」，因此排除其證據能力。

一審法院曾明確指出，「警方當時打開原本上鎖的門進入屋內，並拍攝完全暴露裸體狀態的被告人全身影像」，甚至並未取得同意或可推定已獲允許。法院認為，此舉已重大侵害當事者的人格權，並非一般合法執法手段所能容許，因此不具證據能力。

A某則主張自身基本權遭受侵害，對南韓政府提起約5000萬韓元的損害賠償訴訟。今（16）日，首爾中央地方法院最終認定國家必須負擔部分賠償責任，二審維持有罪判決，並增加賠償金額，形成最終由政府賠償830萬韓元的結果。