　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

范斯：伊朗休想拿美國一毛錢　不守承諾「川普不排除重啟轟炸」

▲▼美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／路透）

▲美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國副總統范斯15日表示，在美伊協議條款下，伊朗絕對不會拿到任何美國納稅人的錢。范斯更嚴厲警告，若是德黑蘭當局未能履行承諾，總統川普（Donald Trump）將會毫不猶豫地恢復對伊朗的軍事打擊，「很可能就意味著重啟轟炸。」

美國納稅人的錢「一毛都不給」　3000億重建基金由外國買單

范斯（JD Vance）接受《福斯新聞》專訪時，被問到伊朗是否會獲得美金資助，他斬釘截鐵地回應，「不會。他們一毛美國納稅人的錢都別想拿到，永遠不會，沒得商量。想都別想。」

針對外界高度關注的3000億美元重建基金，范斯澄清，這筆資金絕對不會動用到美國政府的財政，而是由波斯灣各國與外國投資者來買單。

范斯指出，雖然美國資金不會介入，但如果伊朗表現良好、遵守協議條款，隨著制裁鬆綁並重新融入全球經濟體系，確實能帶來巨大的經濟好處，「我們會邀請其他國家——不是我們，長遠來說是其他國家去投資他們的國家。」

伊朗若違約　范斯：川普會毫不猶豫重啟轟炸或封鎖

儘管中東局勢出現和平穩定的契機，但范斯也坦言，伊朗政權向來難以預測，讓波斯灣盟邦仍充滿提防與戒心，「盟友們沒有把握，也不會去預測伊朗5年後會怎麼做，但他們看到了真正的機會，所以我們會循著這條路走下去，看看伊朗方面究竟多有誠意。」

當被問到如果伊朗「翻臉不認帳」未履行義務會如何？

范斯語帶威脅表示，伊朗將會失去協議帶來的所有好處，「就像總統所說，我們握有所有的籌碼。如果得不到所需的制裁減免，經濟情勢還是會非常艱困，難以取得進展。如果他們未能信守承諾，到時我們會再決定怎麼應對。」

范斯更進一步暗示，若伊朗敢違約，美國不排除採取大動作的軍事應對，「我跟總統川普相處很久了，我會說，這很可能就意味著重啟轟炸，這是有可能的，他也會這麼做。我不認為他會猶豫。也可能意味著再度封鎖。」

最終目標非推翻政權　川普要伊朗「表現得像個正常國家」

不過，范斯也特別強調，川普的最終目標並不是要推翻伊朗政權，而是要促使德黑蘭當局改變其激進的行為。

范斯表示，川普的核心期盼是希望伊朗能成為一個「正常的國家」，而伊朗自己也必須在國際社會上表現得像個正常的國家。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
273 0 9391 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電太猛！外資實地訪廠驚艷　大調目標價
黃大煒資產已安排...31年女友發聲　痛到2天沒睡：他不可能
職籃「龍王」告網友　他：親眼見房內有2裸妹
3月嬰遭父母捏碎頭骨亡！死狀極其悽慘
獨／87歲嬤淌血淋雨2hrs亡　肇逃男喊「沒看到」家屬怒了
破紀錄！查扣103億毒品　畫面驚人
台灣1縣市入選「全球最好客城市」　亞洲唯一上榜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

提早訂飯店更貴！　訂房網曝內幕：出發前1周再訂「現省44%」

海峽開放有變數？伊朗：荷莫茲不收通行費「只收服務費」

執法變侵權？韓警取締性交易驚爆「拍攝裸體」　二審判國賠17.4萬

29歲風俗妹「誘殺富商」拋屍湖中！沉迷牛郎欠債　聯手恩客殺金主

阻棄台投中？台駐史瓦帝尼大使被爆「暗推不信任投票」要總理下台

台男赴新加坡當車手！盜刷14萬買iPhone　最重恐關10年挨鞭刑

疑虐殺陰柔男孩？韓網瘋猜「垃圾堆染血斷腿」身分　警出面證實了

范斯：伊朗休想拿美國一毛錢　不守承諾「川普不排除重啟轟炸」

驚悚瞬間！德國阿嬤「電動車亂入賽道」　單車手迎面撞上噴飛

36歲男「陽台性侵7歲童」！民眾目睹怒喊：放開他　警又救出2幼童

百億建商遭控騙婚！　女陪創業揹債3200萬　挨告才知不是正宮淪小四

台體大赴日參加街舞慶典　「台式搖滾熱舞」嗨翻

黃大煒猝逝12天才公布死訊　死因成謎「離奇到無法接受」　掀開胞姊與31年女友財產攻防

尼克封王夜失控！球迷狂歡變暴動　街頭砸車畫面瘋傳

下到沒完沒了！雨停時間曝 中南部對流移入「防短延時豪雨」

白宮UFC格鬥秀耗資19億！　川普歡慶80大壽「親臨觀賽」

藍正龍被搶答「秒送眼刀XD」　浩子、陳隨意復刻鐵達尼號

主人一回家就醉倒在床上　邊牧試圖喚醒超擔心

啦啦隊全場同步舉牌　喜原突然發現：我的紙板呢？

驚悚第一視角片！台中「康是美招牌掉落」猛砸　妻坐Volvo內嚇傻

提早訂飯店更貴！　訂房網曝內幕：出發前1周再訂「現省44%」

海峽開放有變數？伊朗：荷莫茲不收通行費「只收服務費」

執法變侵權？韓警取締性交易驚爆「拍攝裸體」　二審判國賠17.4萬

29歲風俗妹「誘殺富商」拋屍湖中！沉迷牛郎欠債　聯手恩客殺金主

阻棄台投中？台駐史瓦帝尼大使被爆「暗推不信任投票」要總理下台

台男赴新加坡當車手！盜刷14萬買iPhone　最重恐關10年挨鞭刑

疑虐殺陰柔男孩？韓網瘋猜「垃圾堆染血斷腿」身分　警出面證實了

范斯：伊朗休想拿美國一毛錢　不守承諾「川普不排除重啟轟炸」

驚悚瞬間！德國阿嬤「電動車亂入賽道」　單車手迎面撞上噴飛

36歲男「陽台性侵7歲童」！民眾目睹怒喊：放開他　警又救出2幼童

考機車駕照先上駕訓班　屏東加碼補助最高2300元

快訊／台中中央公園傳死亡案！男倒臥停車場喪命　身分待查

西班牙、比利時首戰皆爆冷　歐洲強權「滑鐵盧」10隊僅獲3勝

日本傳奇演員樹木希林《離開時，以我喜歡的樣子》：幸福是要靠自己發覺

個性超反骨的三大星座！TOP 1規則越死越想挑戰　絕不盲從跟風

玉山盃／台東連2年闖四強！許庭愷雙長打建功　余謙弟先發壓台南

康康爆昔「口齒不清」遭霸凌！點評網紅不禮貌行徑　直言：不能接受

長榮空服員病逝　民航局「開罰60萬」要求立即改善

聖馬醫院透過健康管理師與社工師　雙重關懷獨老健康與心理

撿走「398元枯木」代價驚人！老夫妻燒柴煮筍...慘罰百萬判刑6月

【女乘客嚇傻】台中勤美商圈旁藥妝店外牆招牌掉落！砸中轎車

國際熱門新聞

YouTuber破5億訂閱！　史上第一人

人妻「直播式抓猴」　偷腥夫起床就要面對了

美軍B-52轟炸機墜毀　現場大片焦黑、濃煙竄天

人妻遭蛇活吞！「半具屍體」卡7.8m巨蟒口中

摩天輪活春宮　男女「透明車廂」激戰

東京性愛直播　「高顏值主嫌照」曝光

美軍B-52轟炸機墜毀　機上8人恐全罹難

美伊停火利多美股創新高　台積電ADR漲4.12％

快訊／印尼規模6.7地震　深度僅10公里

36歲男「陽台性侵7歲童」！民眾目睹怒喊：放開他

美砸3000億重建伊朗　知情人士爆背後金主

外媒點名台積電最大敵人　2028年見分曉

美伊達成協議　川普：荷莫茲海峽19日起完全開放

黃仁勳訪問「獨漏日本」　日本憂慮

更多熱門

相關新聞

伊朗老將拒談場外抗議冷回：不關你事

伊朗老將拒談場外抗議冷回：不關你事

伊朗迎來小組首戰對決紐西蘭，在高度維安壓力下，雙方最終以2比2握手言和。其中，36歲老將雷扎伊安（Ramin Rezaeian）單場繳出「1進球、1助攻」的亮眼表現，成為球隊搶分的頭號功臣。不過賽後面對媒體提問關於看台上的抗議噓聲時，這位老將強硬表態，冷回記者，「這不關你的事！」

25取3搶破頭！楊瓊瓔、賴士葆、林思銘中籤　將隨韓國瑜訪美

25取3搶破頭！楊瓊瓔、賴士葆、林思銘中籤　將隨韓國瑜訪美

「兄弟！美國這次高規格邀我啊」　莊瑞雄曝韓國瑜笑得合不攏嘴

「兄弟！美國這次高規格邀我啊」　莊瑞雄曝韓國瑜笑得合不攏嘴

美會鄭麗文降三級　藍議員怒：再降只剩保全

美會鄭麗文降三級　藍議員怒：再降只剩保全

CIA局長不信協議？ 美情報洩端倪

CIA局長不信協議？ 美情報洩端倪

關鍵字：

美國伊朗美伊戰爭川普范斯

讀者迴響

熱門新聞

公車司機停車買午餐　「乘客跟下去買」全笑翻

砸千金壓西國不勝爆冷爽賺1.38億

即／島語台中店訂位規則大改　開放時間曝光

19歲女賭氣「喝半瓶蓋巴拉刈」！醫嘆沒解藥：不到1天亡

雅方千金「厭世應援」扭扭捏捏　網友開轟炎上

YouTuber破5億訂閱！　史上第一人

2大團雨停台灣旁　6000人驚黑珍珠

劉雨柔過世外婆託夢「替閻羅王警告」現實巧合超毛

放完端午3天連假！「下個消息太殘酷」網哭暈

李灝宇雙安首盜　鄧愷威飆9K仍吞苦戰

度蜜月「妻弄丟西瓜卡」金鐘男星當眾罵

60年最強端午！命理師曝「存1筆錢就能招財」下半年發了

剴剴生母灌毒性侵情敵4小時　二審改判4年

立院三讀通過《廢棄物清理法》修正案　民眾亂丟垃圾最高罰10萬

土城殉職所長今二審！遺孀淚曝兒喊想要爸爸

更多

最夯影音

更多
百億建商遭控騙婚！　女陪創業揹債3200萬　挨告才知不是正宮淪小四

百億建商遭控騙婚！　女陪創業揹債3200萬　挨告才知不是正宮淪小四
台體大赴日參加街舞慶典　「台式搖滾熱舞」嗨翻

台體大赴日參加街舞慶典　「台式搖滾熱舞」嗨翻

黃大煒猝逝12天才公布死訊　死因成謎「離奇到無法接受」　掀開胞姊與31年女友財產攻防

黃大煒猝逝12天才公布死訊　死因成謎「離奇到無法接受」　掀開胞姊與31年女友財產攻防

尼克封王夜失控！球迷狂歡變暴動　街頭砸車畫面瘋傳

尼克封王夜失控！球迷狂歡變暴動　街頭砸車畫面瘋傳

下到沒完沒了！雨停時間曝 中南部對流移入「防短延時豪雨」

下到沒完沒了！雨停時間曝 中南部對流移入「防短延時豪雨」

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面