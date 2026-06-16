范斯：伊朗休想拿美國一毛錢　不守承諾「川普不排除重啟轟炸」

▲美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國副總統范斯15日表示，在美伊協議條款下，伊朗絕對不會拿到任何美國納稅人的錢。范斯更嚴厲警告，若是德黑蘭當局未能履行承諾，總統川普（Donald Trump）將會毫不猶豫地恢復對伊朗的軍事打擊，「很可能就意味著重啟轟炸。」

美國納稅人的錢「一毛都不給」 3000億重建基金由外國買單

范斯（JD Vance）接受《福斯新聞》專訪時，被問到伊朗是否會獲得美金資助，他斬釘截鐵地回應，「不會。他們一毛美國納稅人的錢都別想拿到，永遠不會，沒得商量。想都別想。」

針對外界高度關注的3000億美元重建基金，范斯澄清，這筆資金絕對不會動用到美國政府的財政，而是由波斯灣各國與外國投資者來買單。

范斯指出，雖然美國資金不會介入，但如果伊朗表現良好、遵守協議條款，隨著制裁鬆綁並重新融入全球經濟體系，確實能帶來巨大的經濟好處，「我們會邀請其他國家——不是我們，長遠來說是其他國家去投資他們的國家。」

伊朗若違約 范斯：川普會毫不猶豫重啟轟炸或封鎖

儘管中東局勢出現和平穩定的契機，但范斯也坦言，伊朗政權向來難以預測，讓波斯灣盟邦仍充滿提防與戒心，「盟友們沒有把握，也不會去預測伊朗5年後會怎麼做，但他們看到了真正的機會，所以我們會循著這條路走下去，看看伊朗方面究竟多有誠意。」

當被問到如果伊朗「翻臉不認帳」未履行義務會如何？

范斯語帶威脅表示，伊朗將會失去協議帶來的所有好處，「就像總統所說，我們握有所有的籌碼。如果得不到所需的制裁減免，經濟情勢還是會非常艱困，難以取得進展。如果他們未能信守承諾，到時我們會再決定怎麼應對。」

范斯更進一步暗示，若伊朗敢違約，美國不排除採取大動作的軍事應對，「我跟總統川普相處很久了，我會說，這很可能就意味著重啟轟炸，這是有可能的，他也會這麼做。我不認為他會猶豫。也可能意味著再度封鎖。」

最終目標非推翻政權 川普要伊朗「表現得像個正常國家」

不過，范斯也特別強調，川普的最終目標並不是要推翻伊朗政權，而是要促使德黑蘭當局改變其激進的行為。

范斯表示，川普的核心期盼是希望伊朗能成為一個「正常的國家」，而伊朗自己也必須在國際社會上表現得像個正常的國家。