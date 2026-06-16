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驚悚瞬間！德國阿嬤「電動車亂入賽道」　單車手迎面撞上噴飛

▲▼ 驚悚瞬間！德國阿嬤「電動車亂入賽道」　單車手迎面撞上噴飛 。（圖／翻攝X）

▲17歲選手閃避不及，撞上電動車後噴飛。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

德國薩爾蘭盃自行車賽（LVM Saarland Trofeo）驚傳意外，一名老婦人駕駛代步電動車闖入賽道，導致一名選手閃避不及、迎面撞上，更引發後方多名選手連環摔車，事故影片在網路上瘋傳。

根據現場畫面，事故發生時，大批選手正在賽道上飆速前行，沿途聚集大批觀眾群。突然間，這名老婦從路邊緩緩駛入賽道，一名丹麥選手在千鈞一髮之際緊急躲開，但接下來的17歲荷蘭選手弗里斯曼（Paul Vriesman）已來不及反應，正面撞上電動車。

衝擊力道之強，讓弗里斯曼整個人飛出去、騰空翻滾後重重摔落地面，後方多名選手也接連倒地，瞬間釀成嚴重的連環撞事故。

事故影片由一名現場民眾上傳，他表示老婦人當時似乎是想移動到更好的觀賞位置才誤闖賽道。他強調所有選手所幸均未嚴重受傷，並呼籲觀賽民眾必須提高警覺，「選手正在靠近時，請絕對不要進入賽道。在這樣的速度下，哪怕只是一小步，都可能釀成大禍。」

弗里斯曼事後也在Instagram發文表示，「這次摔車很慘，但看起來我算是相對幸運，沒有受到嚴重傷害。」事實上，他在歷經數月復健後好不容易重返賽場，「很遺憾以這種方式結束比賽，只因為一位老太太完全活在自己的世界裡。」

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