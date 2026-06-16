美89歲阿公遭「116kg巨熊」啃碎臉部、下體！　重聽來不急逃

▲美國一名男子2025年遭到黑熊攻擊身亡。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達州一名89歲男性日前在自家別墅後院的草皮上抽菸時，竟遭到一隻116公斤的黑熊突襲。黑熊當場咬斷他的脖子，並將遺體拖入森林中。直到隔天清晨，死者女兒順著草地上的血跡，才在森林找到父親的遺體，然而他的臉部、頸部及下體早已遭到瘋狂啃噬，場面血腥。

根據《每日星報》報導，這起震驚全美的黑熊攻擊事件發生在2025年5月，美國野生動物保護官員近日針對此案發布最終調查報告。報告中指出，89歲死者羅伯特·馬克爾（Robert Markel）2025年5月4日晚間在自家後院遭到攻擊。

事發當晚，一頭15歲的黑熊闖入羅伯特的別墅，甚至將爐子上的晚餐翻倒在地。然而，由於羅伯特長年患有嚴重的聽力障礙，導致他完全沒有聽到黑熊傳來的動靜。坐在前院椅子上、正準備點燃香菸的羅伯特轉頭看見黑熊時，嚇得立刻起身，並試圖逃跑，不料這個舉動瞬間觸發了黑熊的「掠食性攻擊本能」。

調查人員推論，黑熊隨後對羅伯特發動攻擊，狠狠咬斷羅伯特的脖子，當場奪走他的性命。

羅伯特66歲的女兒蘇·斯托里（Sue Story）隔天清晨前去探望父親，卻發現滿地瘡痍，且不見父親的蹤影。蘇隨即驚恐報警。調查人員趕抵現場後，順著草地上的拖行血跡展開搜索，沒過多久，便在別墅後方不遠處的森林尋獲了羅伯特的遺體。

根據驗屍報告，羅伯特的遺體傷勢完全符合遭到黑熊攻擊的特徵。他的皮膚被嚴重撕裂，黑熊瘋狂啃食他的臉部、頸部、胸部、手臂以及下體（腹股溝），肉體幾乎支離破碎。

佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會（FWC）在案發幾天後成功追蹤到這頭15歲的黑熊，並將其安樂死。事後也在黑熊的胃裡發現毛髮、人體殘骸、菸蒂、塑膠碎片以及葡萄。