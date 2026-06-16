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36歲男「陽台性侵7歲童」！民眾目睹怒喊：放開他　警又救出2幼童

涉案美籍男子遭哥倫比亞警方逮捕（左圖），大批群眾聚集公寓外抗議（右圖）。（翻攝X畫面）

▲涉案美籍男子遭哥倫比亞警方逮捕（左圖），大批群眾聚集公寓外抗議（右圖）。（翻攝X畫面）

圖文／鏡週刊

在哥倫比亞的首都波哥大，近日發生一起駭人的兒童性犯罪案件。一名36歲美籍男子，在光天化日之下，竟在公寓陽台性侵一名7歲男童。路人目睹惡行後高聲怒吼，民眾迅速聚集到現場，警方最終將該名男子逮捕。畫面在社群媒體瘋傳，震驚整個哥倫比亞社會。

光天化日犯案　路人驚見惡行高聲喝止

根據哥倫比亞官方公布，這起事件發生波哥大，社群媒體15日開始流傳一段影片，可見一名男子，在開放式的公寓陽台上，對一名男童性侵。路過民眾驚見此景象，紛紛大聲喝止，一名女性尖叫道：「他在虐待孩子！」其他民眾則高喊「放開他！」涉案男子見狀後，隨即抓著孩子躲進屋內。

隨後，大批民眾憤怒聚集在建物外，形成人牆圍堵。警方抵達後，耗費超過2小時才將男子帶走。當男子被押解上警車時，現場民眾情緒激昂，數名警察組成人盾，防止進一步衝突。

更令人髮指的是，當警方進入公寓時，發現屋內還有另外2名兒童，總共3名孩童均被緊急送往醫院，接受檢查與評估。波哥大市長卡洛斯加蘭（Carlos Galan）親自宣布逮捕消息，他嚴厲譴責這起攻擊事件，強調「哥倫比亞沒有容忍虐待男孩與女孩的空間」。

根據《法新社》報導，官方尚未公布涉案男子姓名，他預計將被以「加重性侵14歲以下未成年人」罪名起訴。哥倫比亞移民局證實，他在6月6日入境哥倫比亞，相關調查持續進行。

屋內竟還有2名孩童　總統震怒轟美國「戀童癖太多」

波哥大市議員黛安娜迪亞戈（Diana Diago）在X平台發文痛批，警方雖然接獲民眾通報，但反應遲緩，超過兩小時後才正式逮捕。她也指出，與3名孩童同被救護車帶走的還有一名外國女性，卻沒有明確說明該女子的責任歸屬，引發更多爭議。迪亞戈質疑：「兒童保護協議在哪裡？我們不能讓波哥大成為兒童性剝削的新中心。」

哥倫比亞兒童保護機構已將3名孩童置於國家監護之下，並持續調查嫌疑人與孩童的關係。有消息來源向《CBS》透露，該男子可能已「收養」這些孩子，目前調查仍在進行中。

此事迅速在哥倫比亞引起全國公憤，總統古斯塔沃佩特羅（Gustavo Petro）也親自介入，他在X平台發文，直指美國應為此負責，痛批「美國充斥戀童癖」，並要求外交部檢討美國人入境哥倫比亞的簽證程序。他寫道：「就像他們對我們實施簽證一樣，我們需要實施健康簽證，防止那些帶著美元前來、企圖傷害我們孩子的人入境。有些父母為了金錢可能會出賣自己的兒女，這種情況絕對零容忍。」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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