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疑虐殺陰柔男孩？韓網瘋猜「垃圾堆染血斷腿」身分　警出面證實了

▲▼位於南韓仁川市延壽區松島洞的資源回收處理廠，10日下午發現人體殘肢。（圖／VCG）

▲位於南韓仁川市延壽區松島洞的資源回收處理廠，10日下午發現人體殘肢。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓仁川廣域市延壽區松島洞某資源回收中心，本月10日傳出在回收物分類作業時，發現包在染血繃帶的「截肢人腿」，警方立刻成立搜查本部，地區警長甚至延後中國出差行程。日前，網路一度傳出，死者可能是長相陰柔的男童，慘遭超市女員工分屍。不過，警方稍早已經闢謠，證實死者可能是成年人。

自從仁川傳出在資源回收中心分類迴轉台上，驚見滲血人體斷肢後。警方分析，發現的遺體部位為左腿，從膝蓋下方到腳跟約長41公分、腳掌長度約210毫米（21公分），由於遺體截斷後可能因乾燥而收縮，因此實際尺寸可能與死者生前有所差異。不過，單從遭截肢的左腿，並無法辨明死者身分。

根據韓媒《中央日報》、《News1》，自從消息甚囂塵上後，社群平台Threads與其他南韓當地網路社群與論壇上，充滿著關於死者身分的推測性留言或發文，一名網友更表示，「在某則新聞底下，看到有人留言。留言內容大概是孩子的姓名是XX，慘遭某名在大型超市上班的女員工截去雙腿。」

該名網友感嘆，「當時我只是隨便翻留言來看，沒想到之後想要搜尋出那一則報導時，就已經找不到了！」

▲▼南韓網友在社群平台留言，透露死者身分等相關資訊。（圖／翻攝自X）

▲▼南韓網友在社群平台留言，透露死者身分等相關資訊。（圖／翻攝自X）

▲▼南韓網友在社群平台留言，透露死者身分等相關資訊。（圖／翻攝自X）

另一名網友則是上傳其他的留言截圖，「（死者）是一個名為XX、像女孩一樣漂亮的男孩。他在聯立式公寓慘遭殺害後，被人放進拳擊用背包。聽說是在某大型超市月溪洞分店上班的女員工，在光云大學將孩子的腿部截肢。」

還有網友從滲血繃帶等關鍵線索，推測斷腿可能是來自醫院，懷疑是醫療團隊在進行截肢手術以後，並未謹慎處理病患的斷腿，才會不慎混入回收物。對此，《中央日報》指出，依照現行南韓廢棄物管理法，包括人體組織等醫療廢棄物，必須放在專用容器內，且與其他廢棄物分開進行回收與搬運作業。

只見消息在網路社群與論壇被傳得沸沸揚揚。警方指出，儘管已將斷肢移送國立科學搜查研究院（國科搜）針對人體組織進行鑑定，不過國科搜卻表示，難以從斷肢釐清死者的性別、年齡等。

眼見案情難以撥雲見日，原本打算前往中國山東省出差、與當地警方針對治安進行5天4夜交流的仁川警察廳長韓昌勳，只好延後出差行程，親自上場針對案情搜索坐鎮指揮。

根據《韓聯社》最新消息，仁川延壽警察署稍早於今（16）日透露，國科搜進行鑑定後，推測該斷肢為人體的左腿，從腿部長度與發育狀態進行分析，研判斷肢的主人是身高161到165公分的成年人。同時，考量到腳掌大小並不大等身體特徵，不排除是失蹤人士或是長期以來未返家者，目前警方正努力獲取與分析對照DNA。

►資源回收廠驚現「人腿屍塊」！染血繃帶藏腳掌　韓警難追死者身分

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