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人妻遭蛇活吞！「半具屍體」卡7.8m巨蟒口中　印尼尪拉出已斷氣

▲▼人妻遭蛇活吞！「半具屍體」卡7.8m巨蟒口中　印尼尪拉出已斷氣。（圖／翻攝自X）

▲印尼一名婦人遭到巨蟒攻擊身亡，丈夫發現時，身體一半還卡在蟒蛇口中。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

印尼發生一起令人毛骨悚然的「巨蟒食人」驚悚慘劇！北馬魯古省（North Maluku）一名44歲的人妻，日前在自家住宅附近的農田照顧牲畜時，竟遭到一條躲藏在草叢中的7.8公尺野生巨蟒攻擊。蟒蛇咬住她的腿部後，隨即將她死死纏繞並活活勒死。當被害人丈夫因妻子遲遲未歸而外出尋找時，驚恐地發現妻子「大半個身體卡在蛇嘴裡」，想救人時，早已沒有生命跡象。

根據《太陽報》報導，44歲的婦女伊麗莎白·亞馬勞（Elisabet Yamalau）9日下午在北馬魯古省的自家附近照顧農場動物與牲畜，不料，一條長達7.8公尺的巨大蟒蛇卻突然從一旁的灌木叢衝出，一口咬住她。巨蟒鋒利的牙齒就這樣死死埋入她的腿部，並緊緊纏繞她的身體，伊麗莎白當場嚇得發出慘叫。

伊麗莎白遇害後遲遲未歸，52歲的丈夫班亞明·蘭托（Benyamin Lanto）驚覺有異，隨即動身前往住家附近的農田找人。沒想到班亞明在距離家中僅僅數公尺遠的地方，親眼看見妻子全身癱軟、失去意識，半個身體卡在蟒蛇嘴裡。

為了救回愛妻，班亞明立刻拿起手邊的工具瘋狂朝巨蟒揮砍，更將這條巨蟒斬首，然而最終妻子卻早已死亡。附近村民聽到恐怖的動靜後紛紛到場協助，合力將死者的遺體從巨蟒口中拉出。

當地警方證實，被害人是在住家附近遭到巨蟒襲擊，而她被發現時，身體的一部份還卡在巨蟒口中，脫困後當場被確認死亡，目前遺體已由家屬帶回家中辦理喪事。

印尼2025年也曾發生類似事件，一名55歲婦女瓦·西蒂（Wa Siti）在菜園採收蔬菜時，慘遭一條7公尺的巨蟒攻擊，頭部更是直接被吞入蛇口，最終身亡。

 
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