　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

英國「16歲以下禁用社群媒體」　最快明年春天上路

▲社交App，臉書，IG，小紅書，TikTok。（圖／記者廖婕妤攝）

▲英國也宣布禁止16歲以下兒少使用社群媒體。（圖／ETtoday資料照）

記者吳美依／綜合報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）15日宣布，將禁止社群媒體向16歲以下未成年人提供服務，最快2027年春天正式上路，成為實施兒少網路保護的最新一國。

比澳洲更嚴格　防社群媒體危害

根據新政策，Snapchat、TikTok、YouTube、Instagram、Facebook、X等主流平台均在禁止之列，但WhatsApp、Signal等通訊軟體暫不受影響。

英國借鑒了澳洲去年底通過的重大立法，但又進一步收緊措施，16歲以下使用者將被封鎖直播及與陌生人通訊功能，16至17歲使用者則被預設開啟該保護機制。此外，英國政府也在研議實施宵禁與限制無限滾動等措施。

CNBC指出，英國已發生多起與社群媒體相關的重大自我傷害案件，也有越來越多證據顯示社群媒體對年輕人造成有害影響。

施凱爾在聲明中表示，「我們比世上任何國家都走得更遠，禁止16歲以下（兒少）使用社群媒體，並實施更廣泛的保護措施，把童年還給孩子。」他直指社群媒體導致孩子們變得不快樂，而且在設計上具有成癮性。

▼英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

▲▼英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

科技部長肯德爾（Liz Kendall）也砲轟科技業者，「科技公司有無數機會保護兒童安全，卻始終未能採取行動，這就是為何我們要將權力從科技巨頭手中奪回，交還給父母。」

國內反應兩極　科技巨頭反彈

不過，這項政策在英國國內反應不一。支持者認為這是確保兒童網路安全的重要一步，反對者卻批評全面禁令效果有限，只會扼殺兒少透過家長控制接觸適齡內容的機會，而且年輕人終將找到方法繞過限制。BBC一份報導就發現，澳洲實施類似禁令後，境內的VPN下載即明顯攀升。

科技律師穆勒內克斯（Diane Mullenex）也質疑執法困難，「一旦管制範圍擴及直播與聊天機器人，執法將變得複雜得多，尤其考慮到許多服務位於海外，或者能夠透過VPN規避。」

大型科技公司也對此強烈反彈。YouTube發言人表示，一刀切的禁令將使孩子遠離專家把關的適齡內容，轉向更危險的匿名服務。Meta發言人也警告，禁令可能讓青少年與網路社群及資訊隔絕，被迫轉往未受監管的替代平台。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
273 0 9391 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
世足冥燈！重押西班牙　慘翻車「40萬飛了」氣炸
鄧愷威轉先發獲肯定！太空人教頭揪1大優勢　展現極佳競爭力
超哥罹大腸癌！急住院「前後切30cm」吐唯二遺憾：錢還沒花完
25取3！3立委中籤　將隨韓國瑜訪美
快訊／破世界紀錄！范峻嘉世錦賽摘金
公車美食家！直擊「無名刈包肉粽店」　5分鐘2運將停下點餐
戴白色眼鏡去靈堂上香被罵！兵家綺悼念傅子純遭網暴　傻眼反擊酸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

才直播喊有人要殺我！　女老師「校門口」遭連轟2槍亡

人妻遭蛇活吞！「半具屍體」卡7.8m巨蟒口中　印尼尪拉出已斷氣

英國「16歲以下禁用社群媒體」　最快明年春天上路

美伊「和平協議」簽了卻全保密！　7大關鍵一次揭開內幕

摩天輪活春宮！音樂祭男女「透明車廂」高空激戰　下方遊客看光光

快訊／印尼規模6.7地震！　深度僅10公里

包圍開票所第12天！韓抗議群眾「阻體育協會進入」　警開道失敗

滯留波斯灣！1艘日本關係船「船體受損」　日國交省證實

CIA局長不信協議？ 美情報揭「伊朗官員私下言行」引質疑

疑美伊「14點條款」曝光！　外媒揪3大致命分歧：隨時撕破臉

百億建商遭控騙婚！　女陪創業揹債3200萬　挨告才知不是正宮淪小四

台體大赴日參加街舞慶典　「台式搖滾熱舞」嗨翻

尼克封王夜失控！球迷狂歡變暴動　街頭砸車畫面瘋傳

黃大煒猝逝12天才公布死訊　死因成謎「離奇到無法接受」　掀開胞姊與31年女友財產攻防

下到沒完沒了！雨停時間曝 中南部對流移入「防短延時豪雨」

白宮UFC格鬥秀耗資19億！　川普歡慶80大壽「親臨觀賽」

主人一回家就醉倒在床上　邊牧試圖喚醒超擔心

藍正龍被搶答「秒送眼刀XD」　浩子、陳隨意復刻鐵達尼號

啦啦隊全場同步舉牌　喜原突然發現：我的紙板呢？

驚悚第一視角片！台中「康是美招牌掉落」猛砸　妻坐Volvo內嚇傻

才直播喊有人要殺我！　女老師「校門口」遭連轟2槍亡

人妻遭蛇活吞！「半具屍體」卡7.8m巨蟒口中　印尼尪拉出已斷氣

英國「16歲以下禁用社群媒體」　最快明年春天上路

美伊「和平協議」簽了卻全保密！　7大關鍵一次揭開內幕

摩天輪活春宮！音樂祭男女「透明車廂」高空激戰　下方遊客看光光

快訊／印尼規模6.7地震！　深度僅10公里

包圍開票所第12天！韓抗議群眾「阻體育協會進入」　警開道失敗

滯留波斯灣！1艘日本關係船「船體受損」　日國交省證實

CIA局長不信協議？ 美情報揭「伊朗官員私下言行」引質疑

疑美伊「14點條款」曝光！　外媒揪3大致命分歧：隨時撕破臉

「八點檔林志玲」流產又失明…拍戲哭到潰堤　私下敬業態度曝光！

蘇巧慧稱未反對增地方財源　李四川競辦：當立委10年沒提案修財劃法

小黃公車新增生力軍　紅5直達市立醫院、紅15深入關廟服務

基隆綠竹筍評鑑展現農業實力　邱佩琳：強化行銷拓展通路

任天堂直面會飆380萬同時觀看輾壓全場！夏日遊戲節數據出爐

7-11推出《玩具總動員5》百款周邊！胡迪、巴斯光年、新角色登場

Mark退出NCT後現身！返韓全被拍　記者喊「老闆」他反應超害羞

連續14屆微軟MVP現身　商研院推出Excel＋AI實戰培訓班

金錢豹擄人虐殺案同夥出獄　討債打人嗆「關豬籠」又被判刑

攻城獅季後賽止步無緣逆襲！總教練威森仍獲複數年續約肯定

【不理解但尊重】帶小孩去收驚...外國老公一臉疑惑XD

國際熱門新聞

人妻「直播式抓猴」　偷腥夫起床就要面對了

YouTuber破5億訂閱！　史上第一人

美軍B-52轟炸機墜毀　現場大片焦黑、濃煙竄天

東京性愛直播　「高顏值主嫌照」曝光

美軍B-52轟炸機墜毀　機上8人恐全罹難

美伊停火利多美股創新高　台積電ADR漲4.12％

摩天輪活春宮　男女「透明車廂」激戰

快訊／印尼規模6.7地震　深度僅10公里

美砸3000億重建伊朗　知情人士爆背後金主

外媒點名台積電最大敵人　2028年見分曉

美伊達成協議　川普：荷莫茲海峽19日起完全開放

「葉門蜘蛛人」徒手攀火山口　墜120m深淵亡

婦試管生下雙胞胎！驗DNA才知不是親生骨肉

美伊19日簽備忘錄　荷莫茲拚周五全面開通

更多熱門

相關新聞

別羨慕別人！3個練習找回自己的步調

別羨慕別人！3個練習找回自己的步調

滑開社群軟體，卻讓原本的好心情轉為焦慮？很多時候，讓人感到疲憊的不是生活本身，而是不斷拿自己的現況，和別人的精彩片段比較。我們每天都在接收別人的生活資訊，久而久之，很容易誤以為別人的人生總是比較順利，其實你看到的往往只是對方願意分享的部分，下次開始焦慮前，先試試以下3個練習，你會感到舒服很多。

YTR拍片狂曬金飾！　竟成歹徒「犯案教學」

YTR拍片狂曬金飾！　竟成歹徒「犯案教學」

即／黃子佼緩刑確定　今開始「保護管束」

即／黃子佼緩刑確定　今開始「保護管束」

專家提倡靠這4招「數位排毒」

專家提倡靠這4招「數位排毒」

無良淫媒找來「抓龍筋美少女」　血汗剝削下場曝

無良淫媒找來「抓龍筋美少女」　血汗剝削下場曝

關鍵字：

兒少社群媒體禁令

讀者迴響

熱門新聞

公車司機停車買午餐　「乘客跟下去買」全笑翻

19歲女賭氣「喝半瓶蓋巴拉刈」！醫嘆沒解藥：不到1天亡

砸千金壓西國不勝爆冷爽賺1.38億

雅方千金「厭世應援」扭扭捏捏　網友開轟炎上

2大團雨停台灣旁　6000人驚黑珍珠

李灝宇雙安首盜　鄧愷威飆9K仍吞苦戰

劉雨柔過世外婆託夢「替閻羅王警告」現實巧合超毛

放完端午3天連假！「下個消息太殘酷」網哭暈

即／島語台中店訂位規則大改　開放時間曝光

土城殉職所長今二審！遺孀淚曝兒喊想要爸爸

人妻「直播式抓猴」　偷腥夫起床就要面對了

YouTuber破5億訂閱！　史上第一人

孫興慜遭韓媒譏諷！全隊傳拒訪反擊

美軍B-52轟炸機墜毀　現場大片焦黑、濃煙竄天

女沙漠遇超萌小跳鼠　網笑：真滑鼠本尊

更多

最夯影音

更多
百億建商遭控騙婚！　女陪創業揹債3200萬　挨告才知不是正宮淪小四

百億建商遭控騙婚！　女陪創業揹債3200萬　挨告才知不是正宮淪小四
台體大赴日參加街舞慶典　「台式搖滾熱舞」嗨翻

台體大赴日參加街舞慶典　「台式搖滾熱舞」嗨翻

尼克封王夜失控！球迷狂歡變暴動　街頭砸車畫面瘋傳

尼克封王夜失控！球迷狂歡變暴動　街頭砸車畫面瘋傳

黃大煒猝逝12天才公布死訊　死因成謎「離奇到無法接受」　掀開胞姊與31年女友財產攻防

黃大煒猝逝12天才公布死訊　死因成謎「離奇到無法接受」　掀開胞姊與31年女友財產攻防

下到沒完沒了！雨停時間曝 中南部對流移入「防短延時豪雨」

下到沒完沒了！雨停時間曝 中南部對流移入「防短延時豪雨」

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面