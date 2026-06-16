英國「16歲以下禁用社群媒體」　最快明年春天上路

▲英國也宣布禁止16歲以下兒少使用社群媒體。（圖／ETtoday資料照）



記者吳美依／綜合報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）15日宣布，將禁止社群媒體向16歲以下未成年人提供服務，最快2027年春天正式上路，成為實施兒少網路保護的最新一國。

比澳洲更嚴格 防社群媒體危害

根據新政策，Snapchat、TikTok、YouTube、Instagram、Facebook、X等主流平台均在禁止之列，但WhatsApp、Signal等通訊軟體暫不受影響。

英國借鑒了澳洲去年底通過的重大立法，但又進一步收緊措施，16歲以下使用者將被封鎖直播及與陌生人通訊功能，16至17歲使用者則被預設開啟該保護機制。此外，英國政府也在研議實施宵禁與限制無限滾動等措施。

CNBC指出，英國已發生多起與社群媒體相關的重大自我傷害案件，也有越來越多證據顯示社群媒體對年輕人造成有害影響。

施凱爾在聲明中表示，「我們比世上任何國家都走得更遠，禁止16歲以下（兒少）使用社群媒體，並實施更廣泛的保護措施，把童年還給孩子。」他直指社群媒體導致孩子們變得不快樂，而且在設計上具有成癮性。

▼英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

科技部長肯德爾（Liz Kendall）也砲轟科技業者，「科技公司有無數機會保護兒童安全，卻始終未能採取行動，這就是為何我們要將權力從科技巨頭手中奪回，交還給父母。」

國內反應兩極 科技巨頭反彈

不過，這項政策在英國國內反應不一。支持者認為這是確保兒童網路安全的重要一步，反對者卻批評全面禁令效果有限，只會扼殺兒少透過家長控制接觸適齡內容的機會，而且年輕人終將找到方法繞過限制。BBC一份報導就發現，澳洲實施類似禁令後，境內的VPN下載即明顯攀升。

科技律師穆勒內克斯（Diane Mullenex）也質疑執法困難，「一旦管制範圍擴及直播與聊天機器人，執法將變得複雜得多，尤其考慮到許多服務位於海外，或者能夠透過VPN規避。」

大型科技公司也對此強烈反彈。YouTube發言人表示，一刀切的禁令將使孩子遠離專家把關的適齡內容，轉向更危險的匿名服務。Meta發言人也警告，禁令可能讓青少年與網路社群及資訊隔絕，被迫轉往未受監管的替代平台。