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才直播喊有人要殺我！　女老師「校門口」遭連轟2槍亡

記者張方瑀／綜合報導

印度西姆拉（Shimla）一名41歲的女老師，大白天在校門外遭騎機車的歹徒連開2槍，當場喪命。令人毛骨悚然的是，死者生前才剛在臉書開直播求救，哭訴自己因為學校「產權糾紛」生命受到威脅並尋求警方保護，沒想到如今竟真的命喪槍下，留下年幼的女兒。

大白天遭「行刑式」槍擊

綜合外媒報導，這起不幸的事件發生在印度西姆拉的桑賈烏利（Sanjauli）地區。41歲的瑪妮莎（Manisha Mittal）是「薩拉斯瓦蒂天堂國際公立學校」的老師，原本住在哈里亞納邦的她，這一個半月來帶著未成年的女兒，搬進了校園內的宿舍居住。

沒想到，瑪妮莎在13日白天外出時，在校外突遭騎著機車的歹徒伏擊。歹徒朝她連開2槍後火速逃離現場，導致瑪妮莎當場倒地身亡。

當地助理警察局長阿布希謝克（Abhishek）證實，「我們獲報後立刻封鎖了整個區域，並呼叫鑑識專家團隊趕到現場，但被害人當場就不治身亡了。」目前警方已將噩耗通知她的丈夫蘇巴什（Subhash Yadav）。

生前開直播求救：有人要搶走學校

這起看似尋常的治安事件，背後卻牽扯出家族糾紛。消息人士透露，這間學校是瑪妮莎父母在大約20年前一手創辦的，但她最近卻因為學校的所有權，跟親戚爆發嚴重衝突，相關的法律訴訟目前還在西姆拉的法院審理中。

更讓人發毛的是，瑪妮莎上個月才在個人臉書粉專開直播，痛訴自己遭到不當對待。她在影片中直指，明明學校是爸爸創立的，卻有一名「關係親近的親戚」想盡辦法要阻止她取得學校所有權，甚至直言自己的生命安全受到了威脅。

「糾紛已和解」影片瘋傳卻仍爆命案

詭異的是，在瑪妮莎的求救直播後，網路上又瘋傳了另一段影片。片中有一名來自哈里亞納邦的男子宣稱，瑪妮莎與親戚間的糾紛「已經順利解決」，企圖平息風波。

然而，如今瑪妮莎卻慘遭橫死街頭。當地警方表示，目前已在桑賈烏利警察局立案偵辦這起謀殺案，將不放過任何蛛絲馬跡，全面從所有可能的角度調查命案背後的真正動機。

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