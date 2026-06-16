博愛座搶奪大戰！韓孕婦挺肚「要求讓位」　50歲大嬸嗆：我也懷孕

▲首爾地鐵，一名孕婦要求眼前中年婦女讓出孕婦專用的博愛座。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾地鐵1號線近日發生一起爭議事件，一名挺著大肚的待產孕婦在車廂內向坐在孕婦友善博愛座的50多歲女子請求讓座，對方卻回應，「我也懷孕了」，荒謬說法隨即引發外界譁然。事件曝光後在網路掀起強烈批評聲浪，也延伸出對孕婦優先席制度是否需要改善的討論。

根據韓媒《News1》，昨（15）日有網友在南韓知名網路論壇Bobaedream發文，分享「在首爾地鐵1號線發生的事」。當事孕婦A某表示，自己當時已接近臨盆，在地鐵車廂內向一名看似50多歲的中年婦女開口，希望對方能讓出孕婦友善博愛座，沒想到對方竟回嗆，「我也懷孕了」，讓她相當錯愕。

A某進一步說明，整起事件發生在首爾地鐵1號線車廂內。她也強調自己確實是「已到預產期的孕婦」，因此才會提出讓座請求。發文曝光的照片顯示，一名戴著口罩的中年女子坐在粉紅色的孕婦友善座位上，然而外觀上難以看出是否懷孕，與其說法形成強烈落差。

事件曝光後，隨即在網路上引爆輿論，不少南韓網友直言誇張，幾乎一面倒撻伐，認為應該尊重孕婦需求「怎麼能說出自己也懷孕這種話」、「子女們難道不會覺得丟臉嗎」、「要是眼前的孕婦是自己的女兒，妳還會繼續坐在那嗎？」

也有觀察敏銳的南韓網友指出，當時站在座位前方的女子包包上，其實掛有粉紅色孕婦徽章，顯示該名要求讓座的孕婦同樣具備身分證明。事件引發部分網友討論制度問題，認為現行孕婦友善座位僅依標示與口頭認定，可能引發爭議。

其他人建議，政府應該導入孕婦登錄卡或是QR Code識別碼，甚至設置感應提示燈或警示系統，以避免類似衝突再次發生。