快訊／印尼規模6.7地震！　深度僅10公里

記者張方瑀／綜合報導
根據美國地質調查局（USGS）最新測報，台灣時間2026年6月16日上午11時27分，印尼帕盧（Palu）東南東方約46公里處發生規模6.7的強烈地震。此次地震震央位於南緯1.131度、東經120.230度，震源深度為10公里，屬於極淺層地震。
由於震源極淺且規模達到6.7，當地預估會有強烈的搖晃感。
目前官方數據暫未發布海嘯預警，但提醒位處印尼帕盧周邊地區的民眾以及前往該地的旅客，務必保持高度警覺，注意建築物安全與潛在的後續餘震，並隨時留意當地政府發布的最新防災資訊。
A shallow M6.7 quake struck 46 km ESE of Palu, Indonesia, at a depth of 10 km — likely felt across a wide area of Sulawesi. Stay alert for aftershocks. ⚠️— GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) June 16, 2026
In the past 30 days, this region has logged 42 quakes; the largest so far is this M6.7 event.
If you’re in Palu or nearby,… pic.twitter.com/ULTZ0UAT5O
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