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疑美伊「14點條款」曝光！　外媒揪3大致命分歧：隨時撕破臉

▲▼示威者在白宮外抗議對伊朗的軍事行動。（圖／路透）

▲美伊雙方於台灣時間15日宣布達成停戰共識。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美伊雙方於台灣時間15日宣布達成停戰共識，預計19日將在瑞士正式簽字。就在兩國官方對合約細節保密到家之際，伊朗媒體卻率先暴雷，公開一份14項條款的和平草案。不過，外媒分析指出，美伊高層對外釋放的訊息根本是各說各話，其中潛藏的三大致命分歧，恐成為正式簽約前隨時引爆的未爆彈。

伊朗官媒公開　天價重建與停火條件曝光

根據中東獨立媒體《Harici》引述伊朗半官方性質的《梅爾通訊社》獨家披露，這份尚未獲雙方證實的「14點條款」草案，可說是對美方開出極為嚴苛的條件，草案核心訴求包含以下三大面向：

全面撤軍與主權讓步：

條約要求包含黎巴嫩在內的所有戰線必須立刻且永久停火。美軍不僅要從伊朗周遭地區全面撤出，華府更得掛保證，絕對不干涉伊朗內政、給予主權完全的尊重，且未來不得擴增中東駐軍或祭出新制裁。協議最終還需請出聯合國安理會背書。

天價賠償與解封荷莫茲海峽：

經濟層面，美國必須在30天內解除海上封鎖，並在「取得伊朗同意」的前提下重啟荷莫茲海峽。同時，美方得撤銷對伊朗石油與石化產品的禁令，甚至得聯手盟友，砸下高達3000億美元（約新台幣9.46兆元）的重金，替伊朗推動戰後重建計畫。

核武談判的底線與贖金：

針對最敏感的核武爭議，雙方將在60天內展開終局談判。伊朗重申遵守《不擴散核武器條約》（NPT）不造核武，但條件是美國必須撤銷主要與次要制裁，且在談判起跑前，得先吐出遭凍結的240億美元（約新台幣7565億元）海外資產中的一半。

草案也踩死底線，強調未來的談判桌上，絕對不准觸碰「伊朗飛彈計畫」與「支援抵抗組織」等核心地雷。

▲▼尚未獲美伊雙方證實的「14點條款」草案。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

▲尚未獲美伊雙方證實的「14點條款」草案。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

外媒揪細節　3大分歧恐讓和平淪為廢紙

儘管停戰消息一出，立刻讓國際油價雪崩式暴跌至3月初以來的最低點，但細看雙方的公開發言，包含CNN與《衛報》等外媒分析指出，這場和平大戲隨時可能因為三大分歧而破局：

分歧一：荷莫茲海峽到底誰說了算？

針對這條掌控全球20%原油運輸的黃金水道，美國總統川普第一時間爽快高喊「免收過路費、全面解封」，一副馬上就能通航的態勢。

沒想到才過了一小時就急轉彎，改口稱正式簽約後才會啟動，且初期只負責「清掃水雷」。這與伊朗堅稱「美方立刻解除港口封鎖」，且通航必須「聽從伊朗安排」的強硬態度，完全處於平行時空。

分歧二：黎巴嫩戰火難熄？以色列成最大變數

伊朗副外長與居中協調的巴基斯坦總理皆拍胸脯保證，這次停火絕對涵蓋黎巴嫩在內的「所有戰線」。然而，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）的發文卻對黎巴嫩隻字未提，全篇焦點只掛念著荷莫茲海峽。

更可怕的未爆彈是被晾在談判桌外的以色列；以國總理納坦雅胡極有可能為了國內政治利益，繼續猛攻伊朗代理人黎巴嫩真主黨。只要以色列一動武，這紙協議恐將瞬間崩盤。

分歧三：核武威脅未解、百億資金卡關

當初美國不惜開戰也要拔掉的「伊朗擁核」威脅，在這份協議裡似乎完全沒搞定。川普單方面放話「伊朗永遠拿不到核武」，但從外媒掌握的線索來看，雙方還要再花60天慢慢協商，代表德黑蘭根本還沒點頭放棄核武計畫。

不僅如此，對於伊朗喊出「先還一半凍結資金再談判」的要求，華府更是直接打臉，強硬表態在伊朗乖乖履約前，想拿回百億美元的資金簡直是天方夜譚。

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