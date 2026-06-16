摩天輪活春宮！音樂祭男女「透明車廂」高空激戰　下方遊客看光光

▲英國音樂祭發生摩天輪活春宮。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

英國音樂祭Download Festival驚傳活春宮，一對男女在摩天輪透明車廂內直接發生性行為，被其他遊客目睹拍下，相關畫面在社群媒體上流傳。

最熱鬧時刻活春宮 目擊者傻眼

《太陽報》報導，這起事件發生在13日傍晚，就在槍與玫瑰樂團（Guns ‘n Roses）晚間7時35分登台前不久。

畫面可見，男方站在女方身後晃動腰部，稍後改成女方跪在男方身前，整個性愛過程在毫無遮蔽的玻璃車廂內發生。

一名目擊者表示，摩天輪剛開始轉動時，他以為這對男女只是相擁看風景，直到車廂轉動到較低處時，突然有人大喊「她的褲子被拉到旁邊了」，這才驚覺事情不單純。

另一名目擊者說，「他們就在所有人頭頂上的玻璃艙裡，選在當晚最熱鬧的時刻，就是槍與玫瑰要上台前，真是前所未見。」由於樂團遲到，原本現場氣氛有些緊繃，結果這件事一發生，所有人都被轉移注意力，「可以說他們成就了整個夜晚。」

This was the talk of the entire festival, but now there are videos and news articles online LMAO https://t.co/9Sf7ElryUK — Tim B (@Reality_Tim) June 15, 2026

此人推測，那對男女可能以為玻璃設計能夠讓外面看不見內部情況，孰料被所有樂迷看光，「我只希望他們出去之前把車廂清理乾淨了。」

全英最大搖滾音樂祭 警方追查2人身分

Download Festival舉辦在萊斯特郡（Leicestershire）多寧頓公園（Donington Park），是英國規模最大的搖滾金屬音樂祭，每年吸引約8萬人參加。

萊斯特郡警方聲明指出，目前已掌握社群媒體上流傳的相關影片，並正與主辦單位合作調查，積極追查2名當事人身分。