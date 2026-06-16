CIA局長不信協議？ 美情報揭「伊朗官員私下言行」引質疑

▲CIA局長雷克里夫。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）向總統川普及高層官員示警，美國情報機構所蒐集的證據，讓人們對伊朗是否有意在任何最終協議中，做出美國所尋求的核讓步，產生嚴重懷疑。

伊朗私下討論洩端倪 2高官質疑

Axios引述3名知情人士說法報導，美伊停火備忘錄（MOU）14日宣布前，川普與幕僚召開多輪高層會議密集討論。會中情報顯示，伊朗官員私下談論協議的方式，跟他們向美國及調停國所做的陳述並不一致。

雷克里夫與國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，根據這些情報，他們懷疑伊朗人是否會同意採取美國尋求的核措施。其中一名消息人士直指，「情報反映伊朗意圖根本不符合他們在協議下的承諾。」

川普政府內部分歧 協議看法分兩派

事實上，除了雷克里夫與盧比歐，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也在內部討論中對備忘錄提出擔憂與質疑。

另一方面，副總統范斯（JD Vance）、美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）則持支持立場。

川普廣納各方意見 白宮回應了

一名白宮官員對此回應，「川普總統在任何議題上都會聆聽各方意見，但大家都知道，他才是最終決策者。」他強調，這份備忘錄符合政府長期設定的所有底線，包括確保伊朗永遠無法擁有核武、不得保留高濃縮鈾、不得以能源供應威脅國際社會，強調川普只會同意一項「好的最終協議」。

CIA與國務院拒絕評論，國防部則未予回應。