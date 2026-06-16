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美伊「和平協議」簽了卻全保密！　7大關鍵一次揭開內幕

▲▼從阿曼穆桑代姆港望向荷莫茲海峽的船隻。（圖／路透）

▲從阿曼穆桑代姆港望向荷莫茲海峽的船隻。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與伊朗14日以電子方式簽署初步和平諒解備忘錄，內容尚未公開，涉及60天停火延長協議、荷莫茲海峽通航與核談判框架，部分條款已生效但爭議仍大，預計19日在瑞士日內瓦舉行正式簽署儀式後再敲定細節。

美國與伊朗日前完成初步和平架構的電子簽署，但協議全文至今仍未公開，引發外界高度關注。美方指出，這份諒解備忘錄（MOU）為期60天的停火延長協議已立即生效，範圍甚至涵蓋黎巴嫩，但更敏感的荷莫茲海峽通航問題，仍待19日於日內瓦正式簽署後才會進一步確認。

美伊雙方並將與巴基斯坦、卡達等調解方會談，討論後續政治與安全安排。

＊停火先上路　海峽開放仍反覆
 在協議第一個焦點「是否生效」部分，美方強調60天停火延長已啟動，但荷莫茲海峽仍未全面解封。美國總統川普14日一度宣稱將「立即」解除封鎖，但隨後又改口需待正式儀式完成。

一名美國國防官員透露，軍方已接獲指令準備於19日解除海上封鎖。不過伊朗官方媒體則稱海峽現況並無明顯變化，僅有部分油輪與民生貨輪被指「恢復通行」，雙方說法明顯不一。

＊通航規則未定　恢復程度成焦點
 協議第二大爭議在於海峽是否全面開放。美方主張恢復自由通航且不設通行費，但區域外交人士透露，目標是30天內恢復至戰前水準。

然而，伊朗官員則表示，不會單純回到「戰前狀態」，仍將保留一定管理權限。甚至有伊朗媒體指出，60天內暫不收費，但之後可能徵收安全與環境費用。

航運業界態度則偏保守。以貨櫃運輸船隊、離岸石油開採運輸為主要業務核心的貨櫃船運經營與供應商馬士基（Maersk，快桅）以及其他公司仍在觀望。美方官員也坦言，即便情勢改善，短期內航運量仍可能無法完全恢復正常。

＊伊朗能拿到什麼　資金與制裁成關鍵
 在利益分配上，美伊雙方同意兩大核心：停火與石油出口制裁豁免，可望為德黑蘭帶來急需外匯。

但伊朗媒體聲稱將可立即動用遭凍結的數十億美元資金，美方則強烈否認，強調採取「按表現給予回報」（pay for performance）模式，資金釋放需視履約情況而定。一名美國官員更指出，若伊朗展現誠意，美方可能先釋出有限「善意措施」，但並不存在一次性全面解凍。

＊雙方版本不一　政治解讀差距擴大
 由於談判多透過調解國間接進行，加上MOU本身屬政治性框架文件而非具法律約束力條約，美伊對內容的詮釋明顯分歧。

美國共和黨參議員葛拉翰（Lindsey Graham）就警告，伊朗對協議的理解可能與美方不同。一名美方官員則稱，差異主要來自伊朗國內宣傳操作。

＊以色列強烈反彈　黎巴嫩成敏感焦點
 協議也牽動以色列立場。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，以軍不會撤出黎巴嫩南部，也保留反擊真主黨的權利。

美方則澄清，協議並未要求以色列撤軍，但未來在黎巴嫩的軍事行動自由恐受限制。更有報導指出，以軍對黎巴嫩首都貝魯特的空襲行動一度幾乎破壞整體協議氣氛。

＊核談判才是終局　60天成關鍵窗口
 這份備忘錄的核心目的，是啟動為期60天的核談判，未來所有制裁減免與核限制，都將取決於最終是否達成完整核協議。

美方官員坦言，在高度互不信任下，要完成全面核協議的困難度極高，但也認為現階段停火已為談判創造窗口。

＊是否再爆戰爭　取決於核協議成敗
 若核協議破局，是否再度升高軍事衝突成為最大不確定因素。美方表示除非達成協議，否則不會撤離中東部隊；伊朗則聲稱已在衝突中取得更多籌碼。

一名美國官員分析，未來兩至三週將是關鍵觀察期，將決定這場脆弱和平究竟走向穩定，還是再度回到對抗軌道。

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