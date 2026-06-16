包圍開票所第12天！韓抗議群眾「阻體育協會進入」　警開道失敗

▲主張「保障參政權」的示威群眾16日持續包圍首爾市松坡區奧林匹克公園手球館，大韓體育會關係人士欲進入，警方與示威群眾對峙。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓6月3日地方選舉爆發投票用紙不足爭議後，部分民眾以防止票箱遭移動為由，占據首爾蠶室開票所所在的奧林匹克公園手球館，至今已持續12天。警方與大韓體育會今（16）日上午試圖進入館內取回辦公及訓練所需物資，卻遭示威群眾阻擋，雙方一度對峙超過90分鐘，最後以警方失敗收場。

警方多次警告，若阻礙相關人員執行職務，恐涉及妨害業務罪。韓媒《YTN》最新消息，警方與示威群眾對峙數小時，最後仍以失敗收場。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》、《News1》等韓媒報導，示威群眾5日起封鎖奧林匹克公園手球館所有出入口與部分窗戶，持續在現場示威抗議，主張必須阻止開票結束後的票箱被搬出，因此自行管制出入。由於開票所設於手球館內，導致同樣位於館內的大韓體育會旗下多個體育協會辦公室也受到波及。

16日上午9時，警方與大韓體育會相關人士前往現場，希望進入館內取回各單項協會執行業務所需的設備與資料。一度有部分示威者同意由警方、體育會人員與抗議民眾共同組成進入小組監督館內活動，但因其他抗議人士強烈反對而破局，最終未能順利進入。

▲示威群眾持續包圍位於首爾市松坡區奧林匹克公園手球館的蠶室開票所。（圖／VCG）

面對僵局，首爾松坡警察署至少兩三度透過廣播警告示威者，表示若阻止大韓體育會人員進入工作場所，可能構成刑法上的妨害業務罪，並呼籲配合相關人員返回辦公地點。不過，示威者仍聚集在入口處，高唱《愛國歌》（南韓國歌），拒絕解除封鎖。

大韓體育會前一天才召開記者會，要求南韓政府投入公權力處理封鎖問題。大韓體育會指出，目前館內共有擊劍、蹼泳、中國武術、登山、撞球、舞蹈運動、藤球、手球及水上滑水與寬板滑水等9個體育單項協會進駐，長達12天無法進入辦公室，已使國家代表隊支援、國際賽事籌備等核心行政工作幾近停擺。

其中，擊劍國家代表隊因相關裝備存放在館內倉庫，甚至無法順利領取器材，卻必須於16日出發參加4天後登場的亞洲擊劍錦標賽；負責籌辦仁川世界蹼泳錦標賽的協會，也面臨重要設備與文件無法及時取出的困境。此外，包括舞蹈運動、登山、藤球、武術、擊劍及手球等項目選手，還將於9月代表南韓赴日本參加2026愛知．名古屋亞運。

警方表示，和平表達意見是憲法保障的基本權利，因此會盡力保障集會自由，但對於任何違法行為，仍將依法採取嚴正措施。