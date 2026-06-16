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歷史首見！世界盃主辦迎「交戰國」伊朗　班機重飛、重裝維安

▲▼伊朗世足首戰紐西蘭。（圖／路透）

▲伊朗世足首戰紐西蘭。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗足球國家隊近日飛抵美國洛杉磯備戰世界盃，儘管球隊抵達的時間就在兩國宣布和平協議的前幾個小時，但這已創下該賽事創辦以來，首次有主辦國接待正與其交戰國家的歷史紀錄。面對種種爭議與緊繃局勢，伊朗前鋒塔雷米（Mehdi Taremi）坦言，這股緊張的氣氛早就「破壞了喜悅」。

波折不斷的赴美之路

伊朗隊伍在賽前可說是面臨重重阻礙，不僅有幾位隊職員被美國拒絕入境，球隊更因為簽證爭議被迫改道，最終在14日從墨西哥的提華納（Tijuana）飛抵洛杉磯。這趟航班甚至在第二次嘗試才成功降落；雖然球隊順利通過海關，但仍導致他們在蘇菲體育場（So-Fi Stadium）的賽前記者會遲到了約20分鐘。

▲▼伊朗世足首戰紐西蘭。（圖／路透）

▲伊朗世足首戰紐西蘭。（圖／路透）

總教練加勒諾伊（Amir Ghalenoi）無奈表示，這趟波折的旅程確實影響了備戰進度，「我們本來應該早點開始訓練的，但我們遲到了，沒有足夠的時間調整狀態，這當然會對我們造成影響。」

洛杉磯「德黑蘭磯」的重裝維安與抗議

當球隊抵達位於曼哈頓海灘（Manhattan Beach）的下榻飯店時，迎接他們的除了大批警察、無人機、行動監視器和偵測犬等重裝維安外，還有當地的伊朗抗議人士。

加州擁有高達37.5萬人的伊朗裔社群，是伊朗境外最大的聚落，洛杉磯西部以西木區（Westwood）為中心的地區，甚至因為龐大的伊朗僑民被戲稱為「德黑蘭磯」（Tehrangeles，德黑蘭加洛杉磯）。許多抗議者認為，這支國家隊根本無法代表他們的國家。

▲▼伊朗世足首戰紐西蘭。（圖／路透）

▲G組首戰對上紐西蘭的比賽中，預計將有3.5萬名伊朗球迷到場。（圖／路透）

不過，總教練加勒諾伊對此保持樂觀，他認為儘管發生了這些事，龐大的僑民數量會讓伊朗隊在洛杉磯比賽「像在主場一樣」。在G組首戰對上紐西蘭的比賽中，預計將有3.5萬名伊朗球迷到場，但預期也會有不少人會在賽前針對球隊發起抗議。

體育與政治的拉扯：只為伊朗人民踢球

塔雷米表示，他在抵達這屆世界盃的第一刻起就已經感受到緊張感，「這種緊繃的氣氛破壞了那份喜悅，也破壞了國際足總和我們人民想要傳達關於足球與和平的訊息，我們沒有體會到大家常說的美好經驗——和平與喜悅，這屆世界盃的氣氛原本可以更好。」

「我們是來踢足球的，我們代表著值得尊敬的伊朗人民，不管是國內的還是海外僑民。」加勒諾伊強調，球隊不搞政治，只專注於國家，這也符合國際足總足球與政治分開的口號。

塔雷米也重申，「身為足球員，我們來這裡是為了團結大家，試著為所有伊朗人帶來歡樂。每個人都可以有自己的意見，但我們不是來捲入政治的。」

▲▼伊朗世足首戰紐西蘭。（圖／路透）

▲部分球迷可能會攜帶印有獅子與太陽圖案的伊朗伊斯蘭革命（Islamic revolution）前歷史國旗進場，但該面旗幟在世界盃場館內是遭到禁用的。（圖／路透）

然而，政治的陰影依然籠罩著球隊。知名球員阿茲蒙（Sardar Azmoun）並未隨隊出征，據傳在阿拉伯聯合大公國踢球的他，因發布與阿聯統治者阿勒馬克圖姆（Mohammed bin Rashid al-Maktoum）的合照而惹怒伊朗政府，特別是在衝突期間，阿聯的設施曾遭伊朗攻擊。

加勒諾伊對此僅簡短回應，「他是一名非常優秀的球員，但他這次沒跟我們在一起，我們很希望他在，但這就是足球，很遺憾。」

此外，場邊也面臨著敏感的國旗問題。部分球迷可能會攜帶印有獅子與太陽圖案的伊朗伊斯蘭革命（Islamic revolution）前歷史國旗進場，但該面旗幟在世界盃場館內是遭到禁用的。對此，一名國際足總官員在記者會上直接打斷了相關提問，並表示這與比賽無關。

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