日本好市多「食物中毒」！5人染大腸桿菌O157　1童併發症仍住院

▲日本好市多爆發食物中毒事件。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本名古屋市的好市多（Costco）守山倉庫店發生集體食安問題，5名顧客在食用購買於店內的熟食捲餅後，陸續出現腹瀉、腹痛及發燒等症狀，其中3人病情嚴重須住院治療。經檢驗確認，所有患者體內均驗出腸道出血性大腸桿菌O157，名古屋市衛生局已正式認定此為食物中毒事件，並對負責製作捲餅的相關作業區域發出停業處分。

根據《名古屋電視台》報導，5名7至49歲的男女在購買並食用好市多守山倉庫店販售的捲餅後食物中毒，而經過調查，此次引發中毒的是一款名為「ハイローラー（B.L.T.）」，是一款以薄餅皮包裹培根、萵苣及番茄的熟食商品。問題品項的製作與銷售時間集中在5月31日至6月1日。

▲有5人因為吃下好市多販售的捲餅食物中毒。（圖／日本好市多官網）



相關單位從患者身上驗出大腸桿菌O157，名古屋市保健所在確認患者檢驗結果及消費紀錄後，判斷這批捲餅為食物中毒的感染源，隨即對負責製作該商品的相關作業區域祭出停業處分，要求業者停止相關食品的製作與販售，但是並未要求好市多守山倉庫店全店停業。

5名中毒者當中，有3人一度入院，目前已有2人康復出院，但其中1名10歲以下的男童病情較為嚴重，不僅確診感染大腸桿菌O157，更併發溶血性尿毒症候群（HUS），目前仍在住院接受治療，尚未出院。