動物園也遭殃！　俄無人機轟炸「烏克蘭10隻兔子死亡」

▲哈爾科夫動物園遭無人機攻擊，多隻兔子死傷。（圖／翻攝Головне управління ДСНС України у Харківській області﻿，下同。）

記者吳美依／綜合報導

俄軍無人機15日轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），位於市中心的動物園遭直接擊中，導致多隻兔子死傷，大象也因爆炸衝擊陷入緊迫狀態，所幸園區工作人員及遊客均安全無虞。

《路透社》、烏克蘭《真理報》等外媒報導，哈爾科夫地區檢察官表示，一架無人機直接擊中動物園的小動物飼育室，裡頭原本住有數百隻兔子、天竺鼠、老鼠等動物，遇襲後確認10隻兔子當場死亡、另有15隻受傷。

此外，鄰近的大象區圍欄也遭到波及，一頭大象出現明顯緊迫反應。

哈爾科夫市長特列霍夫（Ihor Terekhov）在消息傳出後第一時間說明，「舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）記錄到一起攻擊事件，細節仍在釐清中，已確認動物園遭到波及，部分圍欄受損。」

烏克蘭國家緊急事務局隨後指出，現場一度引發火災，幸好消防人員迅速撲滅火勢。警方、搜救人員及動物園人員，合力將飼育室內的動物緊急疏散至安全地點。

這並非哈爾科夫動物設施首度遭殃。今年稍早，該市近郊一處生態公園也遭俄軍攻擊，造成多隻鳥類死亡。由於哈爾科夫距烏俄邊境僅約30公里，戰爭爆發4年多以來，始終是俄軍頻繁打擊的目標之一。