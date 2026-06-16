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黃仁勳造訪台韓「獨漏日本」　日媒揭國內憂慮：遠離AI革命核心

▲▼NVIDIA輝達執行長黃仁勳於今(23)日下午抵台。（圖／記者李毓康攝）

▲黃仁勳5月底再度訪台。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前接連造訪台灣與韓國，卻獨獨跳過日本，在日本國內引發擔憂。《日本經濟新聞》14日分析，這絕非單純的行程安排問題，而是日本在全球AI生態系中地位式微的警訊。

台韓定位明確　躋身輝達供應鏈

黃仁勳在台灣停留約2週，與台積電與鴻海等重量級企業高層密集會晤，隨後前往韓國，與SK集團、LG集團等財閥掌門人展開會談，聚焦AI與半導體領域的合作布局。

《東亞日報》引述《日本經濟新聞》報導，台灣坐擁全球最大晶圓代工龍頭台積電（TSMC），韓國則有SK海力士與三星電子供應的高頻寬記憶體（HBM），這些都是輝達AI晶片生產不可或缺的核心，2國也因此都在輝達供應鏈中扮演明確角色。

▼黃仁勳與南韓財閥掌門人吃烤肉。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼黃仁勳訪韓送上4大禮「AI價值鏈」巨頭齊吃烤肉（圖／達志影像／美聯社）

日無直接合作　被美視為顧客

相反地，日本雖在半導體製造設備與材料領域具備競爭力，但能與輝達直接合作的企業相對較少。日本半導體業者大多參與台積電供應鏈，而非直接與輝達合作。

此外，今年輝達GTC大會公布的重點AI企業名單中，完全沒有日本廠商，被認為是日本正在遠離AI革命核心舞台的跡象。

《日本經濟新聞》直指，美國AI企業將日本單純視為客戶市場而非戰略夥伴，意味著日本雖有採購輝達AI晶片的需求，但在技術開發和供應鏈構建過程中，共同行動的核心企業卻不足。

報導警告，若日本無法躋身全球AI領導企業的合作體系，恐對國家競爭力造成衝擊。

黃仁勳為何一直來台灣？外媒揭「AI革命震央」關鍵紐帶

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標籤:**輝達、AI生態、台積電、日本競爭力、韓國財閥

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