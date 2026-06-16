停戰後首見！　伊朗「3油輪、2貨輪」突破美軍封鎖線

▲荷莫茲海峽中的船隻。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據伊朗官媒Press TV獨家引述可靠消息來源指出，至少有3艘伊朗油輪及2艘載滿民生物資的貨輪，在當地時間15日傍晚成功突破美國海軍的防線。這批遭困數月的船隻順利駛過國際水域，被視為伊朗與美國剛敲定的「諒解備忘錄」（MoU）所取得的第一場實質勝利。

巴基斯坦、卡達居中斡旋 美伊敲定停戰備忘錄

消息人士指出，這批船隻先前因美國針對伊朗航運展開的海上封鎖行動，被迫滯留長達好幾個月，如今終於能暢行無阻。

就在此事發生不到24小時前，在巴基斯坦與卡達的居中斡旋下，雙方敲定瞭解備忘錄，要求立刻結束美國對伊朗的海軍封鎖，作為全面停止所有戰線敵對行動的一部分。

伊朗「最高國家安全委員會」（SNSC）秘書處15日稍早證實，德黑蘭與華盛頓已經在6月15日晚間敲定了結束這場強加戰爭的備忘錄文本。根據協議，包含黎巴嫩在內的所有戰線，戰爭與軍事行動將立刻且永久結束，且針對伊朗的海軍封鎖也將立即全面解除。

伊朗歸功已故與現任領袖 備忘錄預計19日簽署

SNSC在聲明中表示，國家能熬過這段艱難且密集的談判期，全歸功於已故殉道領袖哈米尼（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）的指引、現任領袖穆吉塔巴（Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei）的指示、伊朗人民的堅定支持，以及武裝部隊的不懈努力。

SNSC秘書處補充，該備忘錄預計於19日正式簽署，而邁向最終協議的後續會談，將會往後延，直到美方確實履行備忘錄中的承諾為止。

伊朗外長：瑞士會面後展開首輪談判

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）15日表示，為排解懸而未決的爭端，與美國的首輪談判會在日內瓦簽署備忘錄後立刻展開，此舉將永久終結美以兩國對伊朗的侵略。

阿拉奇透露，「星期五（15日）的時候，雙方代表團團長很有可能會在瑞士會面，屆時將簽署備忘錄，接著進入首輪的後續談判。」