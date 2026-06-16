美伊協議內容「僅1頁半」　川普：很快會公布細節

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普15日證實，結束與伊朗戰爭的初步協議已經簽訂，預計「很快」就會對外公布細節。副總統范斯（JD Vance）則透露，美伊之間的諒解備忘錄（MOU）大約只有一頁半的長度，內容非常概括，主要建立在雙方履行承諾的框架上。

終戰協議正式簽字 荷莫茲海峽將重新開放

根據BBC報導，川普（Donald Trump）在G7高峰會上與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會談時宣布，「字已經簽了，協議已經全部簽妥。」美國高層官員透露，該協議已經由川普、范斯與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）透過電子方式簽署。

官員指出，荷莫茲海峽預計在19日重新開放，這天剛好也是協議在日內瓦正式簽署的日子。川普強調，這是一份非常有約束力的文件，預計在19日典禮後很快就會對外發布。此外，這項協議會把停火狀態再延長60天，雙方將利用這段時間來協商最終協議的細節。

諒解備忘錄僅一頁半 伊朗承諾不造核武

范斯接受CNN專訪時表示，這份諒解備忘錄大約只有一頁半，內容非常概括，許多細節得在未來的技術性談判中慢慢敲定。他指出，文件第一段就載明伊朗將致力於「區域和平與穩定」，這代表他們必須停止資助恐怖組織。

范斯強調，「最重要的是，他們必須做出可核實的承諾，保證絕對不會製造核子武器。」官員表示，關於伊朗核子計畫的技術性會談預計本週就會展開，至於是否解除制裁或解凍資產，完全取決於伊朗是否有好好履行協議裡的承諾。

美海軍解除封鎖 伊朗坦言對美「強烈不信任」

川普表示，他已下令美國海軍立即解除對伊朗港口的封鎖，並在社群媒體上發文聲稱，「船隻已經開始移動了，很多滿載著石油的船正駛出荷莫茲海峽。」

伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）證實軍事行動已經結束，並透露卡達的調停人員在德黑蘭歷經近14到15個小時的漫長會談，才達成這項初步協議。

雖然伊朗最高軍事指揮部將此視為美以兩國「投降」的勝利，但伊朗外交部坦言，德黑蘭對美國仍然抱持「強烈的不信任」，這份協議只不過是朝著緩解緊張局勢邁出的一小步。

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）對此項聲明表示歡迎，期待共識能轉化為實際行動，徹底斬斷暴力的惡性循環。