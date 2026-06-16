YouTuber破5億訂閱！　史上第一人

▲野獸先生破5億訂閱。（圖／翻攝IG）



記者張靖榕／綜合報導

全球知名YouTuber野獸先生（MrBeast，本名Jimmy Donaldson）再度締造歷史紀錄，正式成為YouTube史上首位頻道訂閱數突破5億的個人創作者，進一步鞏固其「全球第一網紅」地位。

現年28歲的野獸先生自2012年、13歲時便開始經營YouTube頻道，從早期默默無聞的內容創作者，一步步成長為全球最具影響力的網路名人之一。他早在2022年便超越其他個人創作者，登上YouTube訂閱數冠軍寶座，此後持續擴大領先優勢，如今成功跨越5億訂閱大關，再度刷新平台紀錄。

野獸先生以高成本、大規模的挑戰影片聞名，經常投入鉅額資金打造節目內容，並提供驚人獎金吸引參賽者與觀眾。其中最具代表性的作品之一《$456,000 Squid Game In Real Life!》，重現Netflix熱門影集 魷魚遊戲 的場景與關卡，並祭出45.6萬美元（約新台幣1440萬元）獎金，成為其頻道最具代表性的影片之一，目前觀看次數已逼近10億次。

為慶祝這項前所未有的成就，YouTube執行長 Neal Mohan 特別致贈專屬客製化Play Button獎座。不同於以往的金、銀、鑽石獎牌，這座紀念獎座以藍色播放鍵為核心設計，搭配水晶切割工藝打造，象徵全球首位突破5億訂閱創作者的獨特地位。

近年來，野獸先生除了持續推出大型挑戰與慈善企劃，也積極拓展商業版圖，包括零食品牌 Feastables 、影音製作及串流內容合作等領域。隨著訂閱數突破5億大關，他不僅刷新YouTube歷史，也進一步展現個人創作者在全球娛樂產業中的巨大影響力。