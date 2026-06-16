外媒：英特爾是台積電最大敵人　2028年見真章

▲台積電。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

AI晶片荒讓台積電吸金速度再創新高，2026年1至5月合併營收1兆9,618億元，年增高達30％。不過，外媒點名另一晶片巨頭英特爾，稱其是「台積電的替代選項」，但英特爾是否準備就緒，到2028年才見分曉。

英特爾今年股價漲168％ 市場看好企業轉型

根據美國財經媒體《Insider Monkey》報導，英特爾是2026年市場上最熱門的股票之一，隨著投資人正面看待其企業轉型措施，以及搶攻火熱人工智慧（AI）需求的潛力，英特爾股價今年以來已上漲168％。

美國財經分析師、CNBC財經節目主持人克萊默，長期以來看好英特爾執行長陳立武，目前陳立武正主導公司的轉型。

另外，美媒《The Information》不久前才引述業內消息，稱台積電大客戶Google已委託英特爾在2028年生產超過300萬顆TPU（張量處理器），但未獲Google與英特爾回應。

▲財經專家看好英特爾未來發展，認為其是「台積電的替代選項」。（圖／路透社）

富國銀行上調目標價 看好代理型AI帶動CPU需求

富國銀行（Wells Fargo）6月1日談及英特爾時，將其目標價從85美元上調至110美元，並維持「持平」（Equal Weight）評級。報告中指出，代理型AI的需求，正為英特爾的中央處理器（CPU）業務帶來助益，也可能受惠於規模經濟。

日本瑞穗證券（Mizuho）也將英特爾目標價從124美元上調至128美元，並維持「中立」（Neutral）評級。與富國銀行相同，瑞穗也談到代理型人工智慧為英特爾帶來的好處。

克萊默稱英特爾是「台積電替代選項」 但對2028年就緒存疑

至於克萊默，他在談及台積電與博通（Broadcom）時，如此形容英特爾：「英特爾是台積電的替代選項，不是博通的替代選項。這最快是2028年才會實現，但我對此非常、非常懷疑...英特爾晶圓代工？2028年準備就緒？但願如此，我們之所以持有英特爾，是因為信任它。」