歐盟加強對俄羅斯施壓　新增81個制裁對象





▲歐盟。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

歐盟15日宣布對俄羅斯實施新一輪制裁，新增81個制裁對象，包括34名個人與47家實體，鎖定範圍涵蓋能源收入來源、軍工複合體、政治宣傳網絡以及涉及人權侵犯的相關人士與機構，藉此進一步加大對莫斯科的施壓力道。

歐盟理事會發布聲明指出，新增制裁對象與俄羅斯持續對烏克蘭發動戰爭有關，其中包括支撐俄羅斯軍事生產能力的企業、協助規避制裁的組織，以及參與散播親克里姆林宮宣傳的個人與機構。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，新制裁措施旨在進一步削弱俄羅斯維持戰爭的能力。她指出，制裁直接打擊俄羅斯軍工複合體、協助運輸能源的「影子艦隊」，以及支援莫斯科對歐洲發動混合戰的相關網絡。

卡拉斯透露，歐盟已著手準備第21輪對俄制裁方案。她表示，「每一項制裁都在進一步壓縮俄羅斯的空間。」她並指出，西方國家實施的制裁措施，估計已讓俄羅斯損失1兆至1.3兆歐元（約新台幣34.1兆元至44.4兆元），正逐步削弱俄羅斯戰爭經濟的基礎。

歐盟理事會在聲明中重申，將持續堅定支持烏克蘭在國際公認邊界內的獨立、主權與領土完整，並將與盟友及夥伴國協調，持續向烏克蘭提供政治、財政、經濟、人道、軍事及外交支持。

歐盟同時表示，歡迎目前各方為結束戰爭所進行的外交努力，並全力支持烏克蘭參與相關談判。不過，歐盟也再次呼籲俄羅斯立即同意全面、無條件停火，並展開具實質意義的談判，以達成公正且持久的和平。