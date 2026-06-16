涉施暴長女！　前巨人隊監督「不起訴」沉痛發聲

▲阿部慎之助家暴案，東京地檢署15日做出最新裁定，宣布對其做出不起訴處分。（圖／鏡週刊報導）

圖、文／鏡週刊

日本職棒讀賣巨人隊前監督阿部慎之助，今年5月因爆發對長女施暴的醜聞，引發日本體壇高度震盪。阿部慎之助當時遭警視廳現行犯逮捕，後續雖獲釋但仍遭警方函送偵辦。東京地檢署15日做出最新裁定，宣布對其做出不起訴處分，案件就此告一段落。

涉家暴遭逮捕引震撼 地檢署裁定不起訴

根據《日本新聞網》報導，現年47歲的阿部慎之助，今年5月在東京都內的家中與長女發生爭執，因涉嫌動手毆打女兒遭警方以現行犯逮捕。儘管他於隔日獲釋，但全案隨後轉交檢方進行調查。

經過數月的審理與評估，東京地方檢察廳於今日發布消息，決定給予阿部慎之助「起訴猶豫」的不起訴處分。所謂「起訴猶豫」是指檢察官經調查認定犯罪事實成立，但考量情節輕重、犯罪後態度及受害者意願等因素，決定暫時不提起公訴。

阿部慎之助首度回應：對家族深感愧疚

不起訴處分出爐後，阿部慎之助透過代理人發表正式聲明，公開向社會大眾道歉。他在聲明中表示：「對於造成相關人員的困擾與憂心，我感到萬分抱歉。這起事件完全是因為我個人的不成熟所致，所有的責任都在我身上。這讓重要的家人背負了沉重的壓力，我感到無限後悔，每一天都深刻反省自己所失去的信任。」

對於未來動向，阿部慎之助在文中表示目前尚未思考下一步，現階段將全心投入家庭，希望透過與家人的深度溝通，修補關係並反省自身行為。

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