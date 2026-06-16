　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

涉施暴長女！　前巨人隊監督阿部慎之助「不起訴」沉痛發聲

阿部慎之助家暴案，東京地檢署15日做出最新裁定，宣布對其做出不起訴處分。（翻攝X）

▲阿部慎之助家暴案，東京地檢署15日做出最新裁定，宣布對其做出不起訴處分。（圖／鏡週刊報導）

圖、文／鏡週刊

日本職棒讀賣巨人隊前監督阿部慎之助，今年5月因爆發對長女施暴的醜聞，引發日本體壇高度震盪。阿部慎之助當時遭警視廳現行犯逮捕，後續雖獲釋但仍遭警方函送偵辦。東京地檢署15日做出最新裁定，宣布對其做出不起訴處分，案件就此告一段落。

涉家暴遭逮捕引震撼　地檢署裁定不起訴
根據《日本新聞網》報導，現年47歲的阿部慎之助，今年5月在東京都內的家中與長女發生爭執，因涉嫌動手毆打女兒遭警方以現行犯逮捕。儘管他於隔日獲釋，但全案隨後轉交檢方進行調查。

經過數月的審理與評估，東京地方檢察廳於今日發布消息，決定給予阿部慎之助「起訴猶豫」的不起訴處分。所謂「起訴猶豫」是指檢察官經調查認定犯罪事實成立，但考量情節輕重、犯罪後態度及受害者意願等因素，決定暫時不提起公訴。

阿部慎之助首度回應：對家族深感愧疚
不起訴處分出爐後，阿部慎之助透過代理人發表正式聲明，公開向社會大眾道歉。他在聲明中表示：「對於造成相關人員的困擾與憂心，我感到萬分抱歉。這起事件完全是因為我個人的不成熟所致，所有的責任都在我身上。這讓重要的家人背負了沉重的壓力，我感到無限後悔，每一天都深刻反省自己所失去的信任。」

對於未來動向，阿部慎之助在文中表示目前尚未思考下一步，現階段將全心投入家庭，希望透過與家人的深度溝通，修補關係並反省自身行為。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
智利緝毒犬「嗅出不對勁」？狂咬海軍中將口袋　官方尷尬回應
快訊／辜公怡勝選新任籃協理事長　台灣籃壇迎來世代交替
科學證實！全球研究驚爆「男人真的長得比較醜」　女人連看同性都覺得正

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 2294 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張韶涵低調回台「遮半臉」　被拍反應超真實
劉雨柔過世外婆託夢「閻羅王警告」　現實巧合超毛
未來人再現？　他押西班牙不勝0比0爆冷爽賺1.38億
「最猛對流帶」就在台灣旁邊！　6000人首見黑珍珠驚呆
人妻「直播式抓猴」最新進度！　偷腥夫起床就要面對了
5萬擋下12億無敵艦隊！維德角門將一戰封神、IG追蹤暴漲35
美軍B-52墜毀！　機上8人研判全罹難

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

外媒點名台積電最大敵人　股價年飆168%！2028年見真章

美砸3000億幫伊朗重建？　知情人士爆「背後金主」：各國都有興趣

川普怒轟「假新聞」！　否認美國支付伊朗3億美元

不甩美伊協議　以色列、真主黨繼續互轟

涉施暴長女！　前巨人隊監督「不起訴」沉痛發聲

美軍B-52轟炸機加州墜毀！　起飛爆黑煙「機上8人恐全罹難」

美伊協議後以色列首公開評論！　納坦雅胡：持續駐軍加薩黎敘3地

美伊簽署電子版備忘錄　官員指未解凍伊資產、港口封鎖仍有效

人妻「直播式抓猴」最新進度！　偷腥夫起床就要面對了

伊朗稱美開始港口解封　美軍：封鎖將持續至19日協議簽署

百億建商遭控騙婚！　女陪創業揹債3200萬　挨告才知不是正宮淪小四

台體大赴日參加街舞慶典　「台式搖滾熱舞」嗨翻

尼克封王夜失控！球迷狂歡變暴動　街頭砸車畫面瘋傳

黃大煒猝逝12天才公布死訊　死因成謎「離奇到無法接受」　掀開胞姊與31年女友財產攻防

下到沒完沒了！雨停時間曝 中南部對流移入「防短延時豪雨」

白宮UFC格鬥秀耗資19億！　川普歡慶80大壽「親臨觀賽」

主人一回家就醉倒在床上　邊牧試圖喚醒超擔心

驚悚第一視角片！台中「康是美招牌掉落」猛砸　妻坐Volvo內嚇傻

狗狗們圍著主人轉圈圈　畫面太可愛～

藍正龍被搶答「秒送眼刀XD」　浩子、陳隨意復刻鐵達尼號

外媒點名台積電最大敵人　股價年飆168%！2028年見真章

美砸3000億幫伊朗重建？　知情人士爆「背後金主」：各國都有興趣

川普怒轟「假新聞」！　否認美國支付伊朗3億美元

不甩美伊協議　以色列、真主黨繼續互轟

涉施暴長女！　前巨人隊監督「不起訴」沉痛發聲

美軍B-52轟炸機加州墜毀！　起飛爆黑煙「機上8人恐全罹難」

美伊協議後以色列首公開評論！　納坦雅胡：持續駐軍加薩黎敘3地

美伊簽署電子版備忘錄　官員指未解凍伊資產、港口封鎖仍有效

人妻「直播式抓猴」最新進度！　偷腥夫起床就要面對了

伊朗稱美開始港口解封　美軍：封鎖將持續至19日協議簽署

MG全新兩款新車預告「新台幣70萬有找」！旗艦休旅有望同步登場

外媒點名台積電最大敵人　股價年飆168%！2028年見真章

「天賦名聲救不了無敵艦隊！」西國主帥拒說輸球是運氣差

美砸3000億幫伊朗重建？　知情人士爆「背後金主」：各國都有興趣

帶著受傷隊友的份一起拚！中村敬斗踢進神仙球

誰說 Android 手機會貶值　上市一年舊旗艦逆向增值

陳水扁帳號被封了！　凌晨自拍開地獄哏

新「TOYOTA GR Yaris暴力鴨」台灣開賣！配備升級不漲價、全新方向盤更帥

大馬最美千金遊地中海　愛馬仕百萬娃娃包伴奢華行

詐團竟冒充謝國樑！國際電話設LINE群組騙捐款　市府承辦人險上當

【多慧已經看開了XD】粉絲說明天請假不來　她秒回：隨便！

國際熱門新聞

美軍B-52轟炸機墜毀　現場大片焦黑、濃煙竄天

人妻「直播式抓猴」　偷腥夫起床就要面對了

東京性愛直播　「高顏值主嫌照」曝光

美伊停火利多美股創新高　台積電ADR漲4.12％

美軍B-52轟炸機墜毀　機上8人恐全罹難

美伊達成協議　川普：荷莫茲海峽19日起完全開放

婦試管生下雙胞胎！驗DNA才知不是親生骨肉

「葉門蜘蛛人」徒手攀火山口　墜120m深淵亡

美伊19日簽備忘錄　荷莫茲拚周五全面開通

加州州長控川普「政治迫害」：因我要選總統才對我司法調查

川普稱荷莫茲海峽19日完全開放　美官員：回歸常態至少2周以上

美伊協議後以色列首公開評論！　納坦雅胡：持續駐軍加薩黎敘3地

伊朗稱美開始港口解封　美軍：封鎖將持續至19日協議簽署

中頭獎！鄰居竟把彩券偷走燒了

更多熱門

相關新聞

真人版小丸子28歲甜笑照掀暴動

真人版小丸子28歲甜笑照掀暴動

昔日以招牌馬桶蓋瀏海、乖巧短髮與清澈大眼擄獲全日本家庭的「國民童星」森迫永依，如今已悄悄蛻變為28歲的氣質美女。

泰王「車內落淚」悲痛照是AI造假

泰王「車內落淚」悲痛照是AI造假

出國注意！行李箱放「這3物品」易卡關

出國注意！行李箱放「這3物品」易卡關

LaPO行動電源「這型號」有膨脹風險！官方主動召回

LaPO行動電源「這型號」有膨脹風險！官方主動召回

余皓然：女人有錢才有選擇權

余皓然：女人有錢才有選擇權

關鍵字：

鏡週刊阿部慎之助

讀者迴響

熱門新聞

公車司機停車買午餐　「乘客跟下去買」全笑翻

19歲女賭氣「喝半瓶蓋巴拉刈」！醫嘆沒解藥：不到1天亡

2大團雨停台灣旁　6000人驚黑珍珠

放完端午3天連假！「下個消息太殘酷」網哭暈

砸千金壓西國不勝爆冷爽賺1.38億

美軍B-52轟炸機墜毀　現場大片焦黑、濃煙竄天

雅方千金「厭世應援」扭扭捏捏　網友開轟炎上

土城殉職所長今二審！遺孀淚曝兒喊想要爸爸

人妻「直播式抓猴」　偷腥夫起床就要面對了

東京性愛直播　「高顏值主嫌照」曝光

郭碧婷生二胎難產「胎兒臍帶繞頸」！母嬰情況危急

維德角奇蹟！　0比0逼和西班牙

交往萬粉網美！好友分享「私密床事」他聽傻

劉雨柔過世外婆託夢「替閻羅王警告」現實巧合超毛

校隊爆師生戀　高中生陳情竟遭洩漏個資

更多

最夯影音

更多
百億建商遭控騙婚！　女陪創業揹債3200萬　挨告才知不是正宮淪小四

百億建商遭控騙婚！　女陪創業揹債3200萬　挨告才知不是正宮淪小四
台體大赴日參加街舞慶典　「台式搖滾熱舞」嗨翻

台體大赴日參加街舞慶典　「台式搖滾熱舞」嗨翻

尼克封王夜失控！球迷狂歡變暴動　街頭砸車畫面瘋傳

尼克封王夜失控！球迷狂歡變暴動　街頭砸車畫面瘋傳

黃大煒猝逝12天才公布死訊　死因成謎「離奇到無法接受」　掀開胞姊與31年女友財產攻防

黃大煒猝逝12天才公布死訊　死因成謎「離奇到無法接受」　掀開胞姊與31年女友財產攻防

下到沒完沒了！雨停時間曝 中南部對流移入「防短延時豪雨」

下到沒完沒了！雨停時間曝 中南部對流移入「防短延時豪雨」

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面