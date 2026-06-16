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川普怒轟「假新聞」！　否認美國支付伊朗3億美元

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普15日晚間發文，否認美國將支付伊朗3億美元（$300 million）的傳聞，並宣布伊朗已同意永遠不擁有核武。川普更痛批付錢的傳聞完全是「蠢蛋民主黨」散佈的假新聞。就在他發文的前幾小時，才有外媒引述消息人士指出，川普政府正考慮為伊朗設立高達3000億美元（$300 billion）的企業投資基金。

怒斥付錢給伊朗　川普痛批「蠢蛋民主黨」造謠

川普（Donald Trump）在自家社群平台上發文宣布了一項重大外交進展，他強調，「伊朗已經同意永遠不會擁有核武！」這對中東局勢無疑是一枚震撼彈。

隨後，他話鋒一轉，立刻將矛頭對準國內政敵，嚴正駁斥近期有關美國將大灑幣的傳聞。川普在貼文中怒斥，「說什麼美國要付給伊朗3億美元的傳聞，根本是那些蠢蛋民主黨散佈的假新聞！！！」

外媒爆料：川普政府擬設「3000億美元」伊朗基金

雖然川普親自出面闢謠「支付3億美元」的消息，但關於美國與伊朗之間的資金傳聞並未就此平息。

就在川普發文的同一天凌晨，《路透社》引述《金融時報》的報導指出，有聽取過相關會談簡報的消息人士透露，川普政府目前確實正在考慮為伊朗設立一筆高達3000億美元的基金。

報導中特別釐清，這筆鉅額基金的設立目標與資金來源，並非外界所想像的「政府直接付錢給政府」。消息人士指出，該基金主要是為了吸引「有意前往伊朗投資的企業」所設立的，且資金來源並非來自各國政府。

針對這項3000億美元企業基金的傳聞，《路透社》表示目前尚無法立即證實。

儘管外媒爆料的「3000億美元企業基金」與川普怒斥的「3億美元直接付款」在金額與性質上皆有明顯落差，但也凸顯出美伊之間未來的經濟與投資動向，正成為華府政壇與國際關注的話題。

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