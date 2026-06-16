美砸3000億幫伊朗重建？　知情人士爆「背後金主」：各國都有興趣

▲消息人士透露，美國準備為伊朗設立一個規模高達3000億美元的投資重建基金。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

川普政府對伊朗拋出史無前例的巨額誘因！根據了解內情的人士透露，只要德黑蘭當局同意達成包含核協議在內的最終和解方案、徹底結束戰爭，川普政府已準備放行，為伊朗設立一個規模高達3000億美元（約台幣9.7兆元）的投資重建基金。

美官員證實：3000億基金重建國家 前提是「表現得當」

根據《金融時報》報導，美國一名高層官員證實，華府內部確實已經討論過解除制裁的可能性，並考慮規劃一個「高達3000億美元的大型基金」來重建伊朗。不過，這筆鉅額誘因將與伊朗的表現直接掛鉤，也就是伊朗必須嚴格遵守預計19日在瑞士正式簽署的諒解備忘錄（MoU）。

知情人士進一步指出，這筆基金的啟動設有多重嚴格前提，除了必須達成備忘錄中的最終和解方案，伊朗還必須同意將停火協議延長60天、重新開放荷莫茲海峽，並針對核子協議進行更深一步的談判。

資金非來自政府 美副總統范斯：履行義務才能拿

外界關注這筆龐大資金從何而來？針對伊朗國營媒體日前曝光一份草案，指稱該協議將立刻解凍數十億美元的伊朗資產，並「強制」美國政府支付3000億美元的重建費用。

美國副總統范斯（JD Vance）親自公布了協議的正式文本，嚴正駁斥這些他口中的「不實報導」。

根據POLITICO報導，消息來源補充，這筆重建基金實際上並非由各國政府出資，而是專門為了那些「熱衷於投資伊朗」的民間企業所設立。伊朗擁有高達9000萬的人口，且蘊含豐富的能源資源，不過目前該基金的具體架構和管理方式尚未完全明朗。

▲美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／路透）



「包含歐洲、亞洲的南韓、日本等國，甚至連美國本土的公司和企業，都對此展現出濃厚興趣。」知情人士直言，一旦制裁正式解除，這個基金的規模將會非常龐大、金額相當可觀。

范斯在接受CBS專訪時語帶保留地強調，這筆資源的前提是，如果伊朗「能夠確實履行他們在這份協議中承諾的義務，那他們將會擁有一個更美好、更繁榮的未來。」

范斯同時警告，大眾必須對這件事抱持懷疑的態度，「伊朗體制內的強硬派一定會過度誇大伊朗所拿到的好處，同時卻輕描淡寫他們為了換取這些利益，所必須做出的所有讓步和付出。」

制裁解除將分階段 美首度鬆口：最在乎核計畫

知情人士指出，根據備忘錄條款，任何制裁的解除，都將採取「分階段釋出」的形式，並高度取決於核子談判的進度與最終和解的狀況。不過，川普政府官員也坦言，美國會在「一開始」提供小幅度的財務豁免，當作建立互信的善意舉動。

至於未來是否能動用更大筆的資金？美國官員暗示，決定權將偏向主觀判斷，而非基於硬性的具體指標。一名高層官員15日表示，「制裁解除並沒有具體綁定在任何單一特定行為上，而是與他們整體表現是否得當有關。顯而易見地，我們最在乎的重點還是核計畫。」

針對核計畫，德黑蘭與華府已同意透過一套既定機制，來處置伊朗的濃縮鈾庫存。知情人士透露，伊朗最起碼的承諾，是必須在國際原子能總署的監督下，直接在原地稀釋所有鈾礦。