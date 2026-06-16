美軍B-52轟炸機加州墜毀！　起飛爆黑煙「機上8人恐全罹難」

記者張方瑀／綜合報導

美國加州愛德華空軍基地表示，一架B-52「同溫層堡壘」轟炸機（B-52 Stratofortress）在起飛後不久不幸墜毀於加州。基地官方指出，機上8名機組人員研判已經全數罹難。

起飛執行例行測試 墜毀冒出沖天黑煙

根據CNN報導，基地官員指出，這架B-52轟炸機是在當地時間15日上午11時20分，從位於洛杉磯東北方的愛德華空軍基地（Edwards Air Force Base）起飛，執行例行測試任務，沒想到卻發生致命意外。官員坦言，「初步跡象顯示，這起墜機事故恐怕無人生還。」

▲▼美軍B-52轟炸機加州墜毀。（圖／路透社）



轟炸機墜毀後，現場隨即冒出沖天的濃濃黑煙。基地方面表示，緊急救援人員已在第一時間趕抵現場展開救援，目前官員們正全力「確認所有人員的下落」，並預計於當地時間下午4時15分召開記者會對外說明。

跑道燒出焦黑痕跡 機場已緊急關閉

根據CNN附屬電視台KCAL播出的畫面，這起墜機事故在滿是沙土的跑道上留下了一大塊焦黑的痕跡，現場仍飄散著殘存的煙霧，但已經很難分辨出任何明顯的飛機殘骸。

基地聲明指出，由於緊急救援人員正全力集中應對這起事故，目前機場已經全面關閉，所有準備降落的航班都被迫轉降他處；此外，所有非商業用途的訪客通行證也都暫停使用，直到另行通知為止。

▲在英國費爾福德皇家空軍基地，地面人員正在替美軍B-52H轟炸機裝載巡弋飛彈。（圖／路透）



美軍最老戰機之一 曾參與美伊衝突

B-52是美國空軍服役最久的軍機之一，最早於1955年投入服役。這款長程重型轟炸機通常編制5名機組員，載彈量高達7萬磅。

目前仍在服役的型號為B-52H，在美國空軍武庫中依然扮演著舉足輕重的角色，現役數量共有76架。在美國與伊朗近期的衝突中，它也曾參與轟炸任務，且該機型亦能夠攜帶核彈與搭載核武的巡弋飛彈。

事實上，這款由波音（Boeing）製造的轟炸機早在1962年就已停產，但透過數次延壽計畫的機體現代化改裝，至今仍能執行任務。根據《國防新聞》報導，空軍近期又推出了一項B-52升級計畫，主要為其設計全新引擎，總經費預估高達486億美元。

B-52前一次發生空難是在2008年，當時一架B-52正為閱兵衝場做準備，卻意外墜毀在關島外海，導致6名空軍人員殉職。

由於原廠已經停產，任何需要替換的機體或零件，都必須從亞利桑那州戴維斯-蒙森空軍基地（Davis-Monthan Air Force Base）俗稱「飛機墳場」（Boneyard）存放的退役機體中拆解尋找。