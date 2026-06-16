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不甩美伊協議　以色列、真主黨繼續互轟

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

儘管美國與伊朗日前宣布達成結束中東戰爭的和平協議，並聲稱協議涵蓋黎巴嫩戰線，但以色列與黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨（Hezbollah）15日至16日仍持續交火。雙方均宣稱在黎巴嫩南部發動攻擊。

以色列與真主黨衝突持續

真主黨透過Telegram發布兩則聲明表示，旗下武裝人員使用無人機、火箭發射器及砲彈攻擊以軍坦克與軍用車輛，並稱雙方衝突「仍在持續進行中」。

以色列國防軍（IDF）則表示，真主黨向在黎巴嫩南部執行任務的以軍部隊發射反戰車飛彈及多枚迫擊砲彈，但未造成以軍傷亡。以軍並指出，以色列空軍當天4度對真主黨武裝分子實施精準打擊。

這波衝突發生在巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）宣布美伊和平協議後不到24小時。夏立夫15日表示，這項由美國與伊朗達成的協議內容包括「所有戰線立即且永久停止軍事行動」，範圍涵蓋黎巴嫩。

和平協議未要求以色列撤出黎巴嫩

不過，實際情況顯示，以黎邊境戰火並未停止。CNN引述美國官員報導指出，和平協議並未要求以色列撤出黎巴嫩，而以色列政府也已表明，將持續控制黎巴嫩南部部分地區。

此外，美國總統川普此前對以色列空襲貝魯特郊區表達強烈不滿。一名美國官員透露，川普在與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話時甚至爆粗口表達憤怒。川普事後也在社群媒體發文表示，「以色列不應再對黎巴嫩任何地方發動攻擊。」

納坦雅胡15日向媒體表示，他與川普並非在所有議題上都「完全看法一致」。他重申，以色列將持續駐留於黎巴嫩、加薩及敘利亞境內的安全區，「只要有必要，就會一直留在那裡」。

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