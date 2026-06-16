美伊協議後以色列首公開評論！　納坦雅胡：持續駐軍加薩黎敘3地

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

在美國與伊朗宣布達成結束中東戰爭的協議後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）15 日表示，以軍將持續駐留於加薩、黎巴嫩及敘利亞境內的安全區，「只要有必要，就會一直留在那裡」，顯示以色列不打算因美伊和解而立即調整區域軍事部署。

納坦雅胡：在加薩、敘利亞、黎巴嫩建立安全區

法新社報導，納坦雅胡在電視記者會中表示，以色列已在周邊地區建立多層次安全緩衝區，涵蓋加薩走廊、黎巴嫩南部及敘利亞部分地區，「我們在以色列周邊建立了深層安全區，在加薩、黎巴嫩與敘利亞都已採取相關行動。」

納坦雅胡強調，這些安全區對以色列國家安全至關重要，「我要明確表示，只要有必要，我們就會一直留在這些安全區保護我們的國家。」

這也是美國與伊朗宣布達成和平協議後，納坦雅胡首度公開發表評論。他將美國與以色列聯合對伊朗展開的軍事行動形容為重大成果，並聲稱已成功阻止伊朗取得核武能力。

阻止伊朗繼續發展核武

納坦雅胡表示，「最重要的是，我們將以色列國從核毀滅的威脅中拯救了出來。」他指出，若伊朗成功發展核武，數百萬以色列民眾都將面臨生存威脅，「那代表著數百萬以色列公民，也就是現在正在聽我說話的你們，所有人都將面臨大規模死亡的恐怖險境。」他並宣稱，以色列的軍事行動已將這種風險「往後推延數年之久」。

儘管美伊已簽署電子版諒解備忘錄（MOU），並預計本周在瑞士完成正式簽署，但以色列顯然仍對區域安全情勢保持高度戒備。納坦雅胡的發言顯示，以方認為來自伊朗及其區域盟友的威脅尚未完全消除，因此將維持既有安全部署。

在國內政治方面，納坦雅胡目前也面臨來自反對派及部分民眾的批評，焦點包括中東戰爭造成的損失以及後續區域安排。隨著以色列預計於今年稍晚舉行選舉，納坦雅胡正尋求藉由強調國家安全成果與對伊朗的強硬立場，爭取選民支持並延續執政地位。