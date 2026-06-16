美伊簽署電子版備忘錄　官員指未解凍伊資產、港口封鎖仍有效

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國政府一名高階官員15日表示，美國總統川普、副總統范斯（JD Vance）與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）已簽署電子版諒解備忘錄（MOU），作為結束美伊衝突及推動中東和平進程的重要一步。不過，華府強調，相關協議仍屬初步架構，後續細節仍有待進一步談判與正式簽署。

川普堅持親自簽署

法新社報導，這名不具名官員在電話簡報中表示，川普堅持親自簽署協議，以展現其推動衝突落幕的決心。他說，「總統希望親自簽署這項協議，以展現他對促成此事圓滿落幕的決心。」

這名官員指出，目前簽署的備忘錄主要提供雙方合作架構，後續仍須展開技術層級協商，預計本周稍晚將由范斯主導相關談判，並於周五（19日）在瑞士日內瓦簽署正式文件。

美官員澄清：尚未解除任何伊朗遭凍結資產

值得注意的是，官員駁斥伊朗媒體近期有關美國將立即解凍部分伊朗海外資產的說法。他表示，截至目前為止，美國及其他國家都未釋放任何遭凍結的伊朗資金。

當媒體詢問已有多少資金獲得解凍時，這名官員明確回應，「零。」他進一步表示，「事實非常簡單，美國或任何其他國家都沒有釋放任何遭凍結的資產，金額是零美元。」

這項說法與部分伊朗媒體先前披露的「14點諒解備忘錄」草案內容存在差異。根據伊朗半官方媒體《梅爾通訊社》（Mehr News Agency）先前報導，美方未來可能解除部分制裁、放寬石油出口限制，並討論解凍部分遭凍結資產，但相關內容尚未獲得美國官方證實。

對伊港口封鎖仍有效

此外，美國官員也透露，儘管川普日前宣布荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將重新開放並解除海上封鎖，但目前相關措施仍在執行程序中。美軍發布的最新航運通告顯示，對伊朗港口的封鎖措施仍然有效，直至停火協議完成正式簽署與執行。