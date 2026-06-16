　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

美伊簽署電子版備忘錄　官員指未解凍伊資產、港口封鎖仍有效

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國政府一名高階官員15日表示，美國總統川普、副總統范斯（JD Vance）與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）已簽署電子版諒解備忘錄（MOU），作為結束美伊衝突及推動中東和平進程的重要一步。不過，華府強調，相關協議仍屬初步架構，後續細節仍有待進一步談判與正式簽署。

川普堅持親自簽署

法新社報導，這名不具名官員在電話簡報中表示，川普堅持親自簽署協議，以展現其推動衝突落幕的決心。他說，「總統希望親自簽署這項協議，以展現他對促成此事圓滿落幕的決心。」

這名官員指出，目前簽署的備忘錄主要提供雙方合作架構，後續仍須展開技術層級協商，預計本周稍晚將由范斯主導相關談判，並於周五（19日）在瑞士日內瓦簽署正式文件。

美官員澄清：尚未解除任何伊朗遭凍結資產

值得注意的是，官員駁斥伊朗媒體近期有關美國將立即解凍部分伊朗海外資產的說法。他表示，截至目前為止，美國及其他國家都未釋放任何遭凍結的伊朗資金。

當媒體詢問已有多少資金獲得解凍時，這名官員明確回應，「零。」他進一步表示，「事實非常簡單，美國或任何其他國家都沒有釋放任何遭凍結的資產，金額是零美元。」

這項說法與部分伊朗媒體先前披露的「14點諒解備忘錄」草案內容存在差異。根據伊朗半官方媒體《梅爾通訊社》（Mehr News Agency）先前報導，美方未來可能解除部分制裁、放寬石油出口限制，並討論解凍部分遭凍結資產，但相關內容尚未獲得美國官方證實。

對伊港口封鎖仍有效

此外，美國官員也透露，儘管川普日前宣布荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將重新開放並解除海上封鎖，但目前相關措施仍在執行程序中。美軍發布的最新航運通告顯示，對伊朗港口的封鎖措施仍然有效，直至停火協議完成正式簽署與執行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 2294 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張韶涵低調回台「遮半臉」　被拍反應超真實
劉雨柔過世外婆託夢「閻羅王警告」　現實巧合超毛
未來人再現？　他押西班牙不勝0比0爆冷爽賺1.38億
「最猛對流帶」就在台灣旁邊！　6000人首見黑珍珠驚呆
人妻「直播式抓猴」最新進度！　偷腥夫起床就要面對了
5萬擋下12億無敵艦隊！維德角門將一戰封神、IG追蹤暴漲35
美軍B-52墜毀！　機上8人研判全罹難

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

外媒點名台積電最大敵人　股價年飆168%！2028年見真章

美砸3000億幫伊朗重建？　知情人士爆「背後金主」：各國都有興趣

川普怒轟「假新聞」！　否認美國支付伊朗3億美元

不甩美伊協議　以色列、真主黨繼續互轟

涉施暴長女！　前巨人隊監督「不起訴」沉痛發聲

美軍B-52轟炸機加州墜毀！　起飛爆黑煙「機上8人恐全罹難」

美伊協議後以色列首公開評論！　納坦雅胡：持續駐軍加薩黎敘3地

美伊簽署電子版備忘錄　官員指未解凍伊資產、港口封鎖仍有效

人妻「直播式抓猴」最新進度！　偷腥夫起床就要面對了

伊朗稱美開始港口解封　美軍：封鎖將持續至19日協議簽署

百億建商遭控騙婚！　女陪創業揹債3200萬　挨告才知不是正宮淪小四

台體大赴日參加街舞慶典　「台式搖滾熱舞」嗨翻

尼克封王夜失控！球迷狂歡變暴動　街頭砸車畫面瘋傳

黃大煒猝逝12天才公布死訊　死因成謎「離奇到無法接受」　掀開胞姊與31年女友財產攻防

下到沒完沒了！雨停時間曝 中南部對流移入「防短延時豪雨」

白宮UFC格鬥秀耗資19億！　川普歡慶80大壽「親臨觀賽」

主人一回家就醉倒在床上　邊牧試圖喚醒超擔心

驚悚第一視角片！台中「康是美招牌掉落」猛砸　妻坐Volvo內嚇傻

狗狗們圍著主人轉圈圈　畫面太可愛～

藍正龍被搶答「秒送眼刀XD」　浩子、陳隨意復刻鐵達尼號

外媒點名台積電最大敵人　股價年飆168%！2028年見真章

美砸3000億幫伊朗重建？　知情人士爆「背後金主」：各國都有興趣

川普怒轟「假新聞」！　否認美國支付伊朗3億美元

不甩美伊協議　以色列、真主黨繼續互轟

涉施暴長女！　前巨人隊監督「不起訴」沉痛發聲

美軍B-52轟炸機加州墜毀！　起飛爆黑煙「機上8人恐全罹難」

美伊協議後以色列首公開評論！　納坦雅胡：持續駐軍加薩黎敘3地

美伊簽署電子版備忘錄　官員指未解凍伊資產、港口封鎖仍有效

人妻「直播式抓猴」最新進度！　偷腥夫起床就要面對了

伊朗稱美開始港口解封　美軍：封鎖將持續至19日協議簽署

MG全新兩款新車預告「新台幣70萬有找」！旗艦休旅有望同步登場

外媒點名台積電最大敵人　股價年飆168%！2028年見真章

「天賦名聲救不了無敵艦隊！」西國主帥拒說輸球是運氣差

美砸3000億幫伊朗重建？　知情人士爆「背後金主」：各國都有興趣

帶著受傷隊友的份一起拚！中村敬斗踢進神仙球

誰說 Android 手機會貶值　上市一年舊旗艦逆向增值

陳水扁帳號被封了！　凌晨自拍開地獄哏

新「TOYOTA GR Yaris暴力鴨」台灣開賣！配備升級不漲價、全新方向盤更帥

大馬最美千金遊地中海　愛馬仕百萬娃娃包伴奢華行

詐團竟冒充謝國樑！國際電話設LINE群組騙捐款　市府承辦人險上當

【驚悚瞬間曝】台南運豬車撞工程車後彈跳　等紅燈騎士遭撞身亡

國際熱門新聞

美軍B-52轟炸機墜毀　現場大片焦黑、濃煙竄天

人妻「直播式抓猴」　偷腥夫起床就要面對了

東京性愛直播　「高顏值主嫌照」曝光

美伊停火利多美股創新高　台積電ADR漲4.12％

美軍B-52轟炸機墜毀　機上8人恐全罹難

美伊達成協議　川普：荷莫茲海峽19日起完全開放

婦試管生下雙胞胎！驗DNA才知不是親生骨肉

「葉門蜘蛛人」徒手攀火山口　墜120m深淵亡

美伊19日簽備忘錄　荷莫茲拚周五全面開通

加州州長控川普「政治迫害」：因我要選總統才對我司法調查

川普稱荷莫茲海峽19日完全開放　美官員：回歸常態至少2周以上

美伊協議後以色列首公開評論！　納坦雅胡：持續駐軍加薩黎敘3地

伊朗稱美開始港口解封　美軍：封鎖將持續至19日協議簽署

中頭獎！鄰居竟把彩券偷走燒了

更多熱門

相關新聞

伊朗稱美開始港口解封　美軍：封鎖將持續至19日協議簽署

伊朗稱美開始港口解封　美軍：封鎖將持續至19日協議簽署

美國雖已宣布與伊朗達成停火協議，並將重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運，但美軍最新發布的航運通告顯示，針對伊朗港口的海上封鎖目前仍然有效，在美伊正式簽署停火協議前，所有進出伊朗港口的船隻仍受到限制。另一方面，伊朗國營媒體報導稱，美軍已經開始解除海上封鎖。

加州州長控川普「政治迫害」：因我要選總統才對我司法調查

加州州長控川普「政治迫害」：因我要選總統才對我司法調查

川普稱荷莫茲海峽19日完全開放　美官員：回歸常態至少2周以上

川普稱荷莫茲海峽19日完全開放　美官員：回歸常態至少2周以上

美伊達成協議　川普：荷莫茲海峽19日起完全開放

美伊達成協議　川普：荷莫茲海峽19日起完全開放

美伊19日簽備忘錄　荷莫茲拚周五全面開通

美伊19日簽備忘錄　荷莫茲拚周五全面開通

關鍵字：

美國伊朗北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

公車司機停車買午餐　「乘客跟下去買」全笑翻

19歲女賭氣「喝半瓶蓋巴拉刈」！醫嘆沒解藥：不到1天亡

2大團雨停台灣旁　6000人驚黑珍珠

放完端午3天連假！「下個消息太殘酷」網哭暈

砸千金壓西國不勝爆冷爽賺1.38億

美軍B-52轟炸機墜毀　現場大片焦黑、濃煙竄天

雅方千金「厭世應援」扭扭捏捏　網友開轟炎上

土城殉職所長今二審！遺孀淚曝兒喊想要爸爸

人妻「直播式抓猴」　偷腥夫起床就要面對了

東京性愛直播　「高顏值主嫌照」曝光

郭碧婷生二胎難產「胎兒臍帶繞頸」！母嬰情況危急

維德角奇蹟！　0比0逼和西班牙

交往萬粉網美！好友分享「私密床事」他聽傻

劉雨柔過世外婆託夢「替閻羅王警告」現實巧合超毛

校隊爆師生戀　高中生陳情竟遭洩漏個資

更多

最夯影音

更多
百億建商遭控騙婚！　女陪創業揹債3200萬　挨告才知不是正宮淪小四

百億建商遭控騙婚！　女陪創業揹債3200萬　挨告才知不是正宮淪小四
台體大赴日參加街舞慶典　「台式搖滾熱舞」嗨翻

台體大赴日參加街舞慶典　「台式搖滾熱舞」嗨翻

尼克封王夜失控！球迷狂歡變暴動　街頭砸車畫面瘋傳

尼克封王夜失控！球迷狂歡變暴動　街頭砸車畫面瘋傳

黃大煒猝逝12天才公布死訊　死因成謎「離奇到無法接受」　掀開胞姊與31年女友財產攻防

黃大煒猝逝12天才公布死訊　死因成謎「離奇到無法接受」　掀開胞姊與31年女友財產攻防

下到沒完沒了！雨停時間曝 中南部對流移入「防短延時豪雨」

下到沒完沒了！雨停時間曝 中南部對流移入「防短延時豪雨」

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面