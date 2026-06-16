人妻「直播式抓猴」最新進度！　偷腥夫起床就要面對了

▲日本人妻直播式抓猴，引起全球網友關注。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者葉國吏／綜合報導

日本一位人妻日前抓包丈夫嘴上宣稱要去愛媛縣出差，私底下卻是密謀帶小三搭機前往台灣展開外遇旅行。這名憤怒的妻子不僅暗中把另一半的護照藏起來，還每天冷眼旁觀對方心慌意亂的窘境，甚至將這段超爆笑的整人過程分享到網路平台 Threads，吸引了全球高達上千萬名各國網友在線熬夜追劇，這位人妻在今天清晨也更新進度了，偷腥夫可能起床就要面對現實了。

這位日本太太在本週一終於再次發表最新近動態，向關心進度的廣大網友們回報那位跑去偷情的老公已經結束行程回到家中。這名人妻透露男方一進家門就表現出心虛到極點的慌張模樣，讓她在一旁忍不住露出謎之微笑，內心嘲諷看對方還能演多久，情節發展讓無數熱心鄉民看得津津有味。

放置追蹤器掌握行蹤

整起不倫大戲是從本月11日開始發展，日本人妻偶然發現另一半在外頭偷養小三，甚至大膽謊稱要前往愛媛縣松山機場（MYJ），實際上卻是打算買機票飛去台灣松山機場（TSA）約會。由於不出國就不需要用到證件，太太乾脆直接藏起護照，故意欣賞先生出發前夕在家中急得像熱鍋上螞蟻的狼狽模樣。

▲日本抓猴人妻最新進度。（圖／翻攝Threads）

除此之外，腹黑的妻子更要求男方務必帶回當地的特色土產，甚至提早在托運行李箱內放置數位追蹤器。結果發現因為證件遺失無法出境的丈夫，最後竟然只能狼狽地窩在出軌對象的公寓內。在所謂出差的這段期間裡，男方每天依舊會打視訊電話給老婆，企圖營造自己單身在外的清白假象。

放長線釣大魚不攤牌

可笑的是男方開視訊的背景永遠都在戶外，面對妻子詢問，先生還驚慌辯稱是因為旅館隔音太差，讓她當場大翻白眼。直到15日丈夫返家遞上伴手禮時，妻子更是差點笑到噴飯。原來對方送給小孩的禮物是在任何地方都買得到的飛機鑰匙圈，給太太的則是上網隨便網購就有的傳統糕點。

這位人妻在16日凌晨持續發文，表示先生的行李箱獨自留在客廳，然後上面有一個愛心的鎖頭，她現在就等先生起床後質問對方「為什麼行李箱要上鎖」。上萬人也追蹤後續，而且都來自世界各地，在該篇文章下紛紛留言敲碗後續。