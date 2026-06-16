伊朗稱美開始港口解封　美軍：封鎖將持續至19日協議簽署

▲美軍在荷莫茲海峽仍保持軍事存在。（示意圖／翻攝自X@CENTCOM）



記者張靖榕／綜合報導

美國雖已宣布與伊朗達成停火協議，並將重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運，但美軍最新發布的航運通告顯示，針對伊朗港口的海上封鎖目前仍然有效，在美伊正式簽署停火協議前，所有進出伊朗港口的船隻仍受到限制。另一方面，伊朗國營媒體報導稱，美軍已經開始解除海上封鎖。

伊朗港口是否解封？ 美伊不同調

伊朗當地電視台報導稱，美國已經開始解除對伊朗的海上封鎖。不過根據美軍最新航運通告，美軍指出封鎖依舊持續，將依本周五（19日）美伊於瑞士日內瓦正式簽署結果解除封鎖。

美軍警告：不得任意穿越封鎖區域

路透社取得的美軍商船航行通告指出，「對伊朗港口的軍事封鎖仍然有效，限制所有進出這些港口的船舶交通。」通告並警告船長，在收到明確指示前不得試圖穿越封鎖區域。

美軍同時要求船舶經營者將船員安全列為優先考量，並警告任何未遵守指令的船隻，都可能面臨「迅速升級至癱瘓性或摧毀性火力」的風險。

川普搶在80大壽當天達成與伊朗永久停火



美國總統川普15日宣布，美方已與伊朗達成初步協議，未來將重新開放荷莫茲海峽。他宣稱這條全球最重要的能源運輸航道之一將「永久免收通行費」，並表示已有船舶開始恢復航行。

川普是在80歲生日當天、白宮草坪舉辦UFC賽事前公布這項消息，並將其形容為終結美伊衝突的重要協議。美方官員透露，川普與副總統范斯（JD Vance）已於15日透過電子方式簽署一份與伊朗的諒解備忘錄（MOU），相關細節預計於本周稍晚公布。

美官員強調：簽署備忘錄只是第一步

不過，美方官員強調，這份備忘錄僅是結束衝突的第一步。後續仍須由范斯主導技術層級談判，雙方預計本周五在瑞士日內瓦簽署正式文件。

自今年2月底美國與以色列對伊朗展開軍事行動後，荷莫茲海峽實際上已陷入高度受限狀態。華府當時宣布對伊朗港口實施封鎖，並攔截或癱瘓部分涉嫌規避禁令的船隻。此次協議若能順利落實，將有助於緩解全球能源供應緊張情勢。

引發衝突的核心爭議，伊朗核子計畫，並未隨著停火協議獲得徹底解決。根據美方規劃，未來60天內雙方將持續進行談判，討論核計畫相關問題。美國官員表示，在這段期間內，美軍仍將維持目前在中東地區的軍事部署，不會立即調整兵力配置。