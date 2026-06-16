川普稱荷莫茲海峽19日完全開放　美官員：回歸常態至少2周以上

▲荷莫茲海峽。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普宣布與伊朗達成協議、結束雙方衝突後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）預計於19日全面恢復通航。不過，美國政府資深官員坦言，雖然海峽已開始逐步開放，但受到排雷作業及航運業者風險評估影響，短期內恐怕難以恢復到戰前的正常水準。

美伊諒解備忘錄線上版簽署完成

川普政府一名資深官員15日表示，川普、副總統范斯（JD Vance）及伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）已簽署電子版諒解備忘錄（MOU），為結束美伊衝突建立合作架構。根據備忘錄內容，只要伊朗願意在核子計畫上與美方合作，證明未發展核武、且未資助中東地區恐怖主義活動，美國將透過解除經濟制裁等方式，協助伊朗重返全球經濟體系。

川普出席G7峰會：荷莫茲海峽19日全面開放

川普15日抵達法國出席七大工業國集團（G7）峰會，並與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行會談。川普表示，他很高興能與伊朗簽署協議，目前荷莫茲海峽已部分開放，部分船隻已恢復通行，但相關單位仍在進行水雷清除作業，以確保航運安全。

川普表示，荷莫茲海峽將於19日全面開放。他日前也曾宣布，美國將解除對伊朗實施的海上封鎖，並重新開放這條全球最重要的能源運輸航道之一。同時，伊朗方面表示，美伊諒解備忘錄文本已完成定稿，正式簽署儀式預計於19日舉行。

美官員：荷莫茲海峽完全開放仍需一段時間

不過，美國資深官員指出，雖然備忘錄要求立即解除海上封鎖並開放荷莫茲海峽，但實際恢復正常運作仍需時間。目前不同航運公司與船東對安全風險有不同判斷，有些船隻已準備啟航，有些則仍選擇觀望，希望先看到局勢進一步穩定。

官員表示，未來幾天海峽通行量將明顯增加，並逐步朝正常狀態恢復，但他認為即使再過1至2周，也未必能完全恢復到衝突爆發前的水準。儘管如此，美伊達成協議、海上封鎖解除以及永久停火機制啟動，仍被視為中東局勢降溫的重要轉折點。