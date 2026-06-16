美伊達成協議　川普：荷莫茲海峽19日起完全開放

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普15日表示，在美國與伊朗達成結束中東戰爭的協議後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將自本周五19日起全面恢復通航，先前受到限制的航運將恢復正常運作。他強調，目前海峽已部分開放，但仍在進行排雷作業，以確保航道安全。

川普是在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會期間，與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行雙邊會談時作出上述表示。他指出，英國與法國曾提議執行聯合海軍任務協助維持航道安全，但他認為美國「並不需要太多幫助」。

這項宣布與美伊近期達成的和平協議內容相互呼應。川普日前已宣布，美方將解除對伊朗實施的海上封鎖，並重新開放荷莫茲海峽通航；伊朗方面則表示，雙方的諒解備忘錄已完成定稿，正式簽署儀式預計於19日舉行，部分條款已提前生效。

伊朗外交部主管法律與國際事務的副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，備忘錄中兩項重要內容已自15日凌晨起實施，包括「所有戰線立即且永久停火，包括黎巴嫩在內」，以及「解除並終止美國對伊朗實施的海上封鎖」。

此外，伊朗半官方媒體《梅爾通訊社》（Mehr News Agency）披露一份據稱為美伊「14點諒解備忘錄」草案。根據內容，美方將承諾不干涉伊朗內政、不增加區域駐軍、不再祭出新制裁，美軍也將撤出伊朗；美國預計解除對伊朗石油與能源產品的制裁，並解凍部分遭凍結資產。作為交換，伊朗將重申不製造核子武器的承諾。

川普在G7峰會上特別強調，「最重要的是，伊朗不會擁有核武。」他並提及，在2月28日美伊戰爭爆發、伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊斃後，美國與德黑蘭新領導層的互動逐漸改善。他說：「第一批人已經不在了，第二批也不在了，而我們發現第三批人非常聰明……最後我們達成了協議。」

川普未說明上述言論具體指涉哪些伊朗領導人物，但表示自己對協議成果感到樂觀，「我認為中東現在將會有許多好事發生。」他並透露，副總統范斯（JD Vance）將於19日出席協議簽署儀式，但未公布舉行地點。