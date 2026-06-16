加州州長控川普「政治迫害」：因我要選總統才對我司法調查

▲川普先前與加州州長紐森見面。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國加州州長紐森（Gavin Newsom）15日指控總統川普利用司法部對他與妻子展開帶有政治目的的調查，並聲稱自己遭鎖定的原因，與其可能角逐2028年民主黨總統提名有關。不過，知情人士透露，相關調查其實早在2025年便已展開，且並非由華府發起。

紐森指控川普

紐森在社群平台X發布影片表示，「川普不只是因為我發了尖銳的推文才針對我，他是因為我正在考慮競選總統。」他認為，聯邦政府正試圖透過司法手段打壓政治對手。

紐森是目前最被看好的2028年民主黨總統參選人之一。由於加州州長任期限制，他近年來積極提升全國知名度，不僅走訪多個總統初選關鍵州，也坦言若說自己沒有考慮參選白宮，「那是在說謊」。

案件早於2025展開

然而，一名熟悉案情的人士指出，聯邦執法人員自2025年起就在加州沙加緬度針對與紐森有關的事項展開多項調查，包括涉及其妻子珍妮佛（Jennifer Siebel Newsom）的案件。消息人士強調，這些調查起源於加州，而非華府。

知情人士表示，針對珍妮佛的調查與稅務問題有關。另有執法人員透露，案件涉及她共同創立、推動性別平權的非營利組織「加州夥伴計畫」（California Partners Project）。根據加州公開資料，自2020年以來，紐森已為該組織募得超過400萬美元（約新台幣1.18億元），其中部分捐款來自與加州政府有業務往來的企業或人士。

對於相關指控，「加州夥伴計畫」未立即回應媒體詢問。白宮則將問題轉交司法部處理，而司法部拒絕置評。

紐森控FBI試圖加罪在他身上

紐森則表示，聯邦探員近日陸續拜訪其家人、朋友及前員工，要求提供資料並翻查多年前的文件。他說，「不是因為他們發現了犯罪，而是因為他們正在試圖找出一項罪名。」

紐森並指稱，自布蘭奇（Todd Blanche）接任代理司法部長後，圍繞他的調查範圍持續擴大。他在影片中直接向川普喊話，「你可以傳喚我的紀錄，可以調查我，可以騷擾我，把我的名字放進你所有的敵人名單裡，但請不要把我的妻子和家人捲入你個人的報復行動。」