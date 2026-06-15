美國伊朗都說了「19日簽備忘錄」　荷莫茲海峽拚周五全面開通

▲伊朗與美國達成初步和平協議。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

美國與伊朗戰事協商有了新進展，美股、台指期今（15日）晚齊漲。美國總統川普稱，雙方已就終止衝突形成初步和平共識，荷莫茲海峽航運活動正逐步開放，預計周五將恢復全面通航。與此同時，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）也表示，美伊將於周五簽署諒解備忘錄。

川普預告航道重啟



川普在社群平台「真實社群」發文提到，近期可見船舶重新啟航，其中不少載運石油，自荷莫茲海峽方向駛離，這代表這條全球重要能源航道正朝恢復正常運作邁進。

川普先前也曾透露，華府時間週日晚間已預告荷莫茲海峽可望於周五重新對外開放。另有伊朗高層人士表示，只要美伊之間用於終結戰事的備忘錄正式完成簽署，伊方將恢復該水道對所有商業船舶的全面通行。根據雙方說法，簽署地點規畫在瑞士。

▲荷莫茲海峽拚周五全面通航。（圖／路透）



范斯談60天協商 制裁與核問題仍待解

美國副總統范斯今天接受CNBC節目《Squawk Box》訪問時則進一步說明，白宮期待近期公開協議內容。他表示，協議若順利落實，將有助降低中東區域風險，並讓外界理解美方推動方向。

范斯也透露，美方希望荷莫茲海峽未來長期維持免收通行費模式，但接下來仍有約60天技術磋商期，其中最敏感議題之一，就是伊朗高濃縮鈾庫存的後續處置方式。此外，美國已準備討論放寬長年制裁措施，但前提是伊朗需接受長期且可持續執行的核查與驗證安排。