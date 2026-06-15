王室驚天醜聞！挪威王儲繼子「性侵2女」罪名成立　判關4年

▲ 柏格荷伊比性侵罪成。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

挪威王儲繼子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby）性侵案15日於奧斯陸地方法院宣判，29歲的他被裁定2項性侵罪名成立，同時涉及家暴，判處4年有期徒刑，並須賠償4名受害女性合計64萬挪威克朗（約新台幣212萬元）。

綜合《路透》等外媒，法院審理期間，法官宣讀長達128頁的判決書，確認柏格荷伊比分別於2018年在王儲官邸斯高烏莊園及2024年在奧斯陸性侵2名女性，受害者均因處於昏迷或無力反抗的狀態而遭侵犯。

柏格荷伊比同時被裁定對挪威網紅前女友豪克蘭（Nora Haukland）施暴，包括以拳頭重擊臉部、勒頸、砸物等行為，案件共涉及6名女性，另有2項性侵罪名獲判無罪。

他因健康因素並未出庭，透過視訊連線旁聽宣判。其辯護律師原先請求判處18個月，並以母親病危為由多次聲請暫緩入獄，但挪威最高法院已推翻地方法院的釋放裁定，律師稱將研議提起上訴。

此案重創挪威王室形象，儘管柏格荷伊比並無王室頭銜且無繼承權，但4歲起便隨王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）進入王室生活，犯罪醜聞加上梅特瑪莉此前承認曾與美國「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）往來3年，使挪威君主制支持度一度從70%跌至歷史低點60%。王室形象公關專家、BI挪威商學院榮譽教授布朗（Peggy Simcic Brønn）直言，王室正面臨一場制度性危機。

而梅特瑪莉因肺纖維化病情持續惡化，目前已列入肺臟移植等待名單。王儲夫婦表示，在完成移植手術前不會公開回應健康狀況。