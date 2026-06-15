以色列堅持不撤軍　黎巴嫩警告「避難民眾暫勿返家」

▲以色列14日再度空襲黎巴嫩南部，從以色列北部拍攝的畫面可見現場竄起濃煙。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美伊已宣布達成初步協議，其中一項內容要求「立即且永久」在所有戰線停止軍事行動。但以色列國防部長卡茨（Israel Katz）堅稱不會從黎巴嫩南部、敘利亞及加薩地帶的佔領地區撤軍，為和平前景蒙上陰影。

以色列拒絕撤軍 堅持打擊恐怖設施

《美聯社》報導，卡茨表示，以色列計畫「無限期」待在以軍在黎巴嫩南部、敘利亞及加薩走廊佔領的「安全區」。過去2年半，以色列已在加薩、黎巴嫩與敘利亞合計控制了逾1000平方公里的土地。

卡茨表示，以色列將在黎巴嫩南部的「安全區」撤離所有居民，並清除與真主黨有關的「所有恐怖主義基礎設施」，包括鄰近村莊的房舍。

他還威脅，若伊朗為了黎巴嫩情勢攻擊以色列，以色列將「以強大武力」反擊伊朗。

▼黎巴嫩南部受創慘重。（圖／路透）



黎巴嫩慘遭波及 議會警告勿返家



《路透社》指出，在美國與伊朗爆發的衝突中，黎巴嫩是遭受最慘烈波及的地區。伊朗支持的真主黨3月2日攻擊以色列並引發雙邊交火，3個月來已造成黎巴嫩數千人罹難、逾120萬人流離失所。

過去幾週，以色列軍隊持續攻擊黎巴嫩南部，宣稱其行動是針對藏身於平民區的真主黨武裝份子。

黎巴嫩南部的地方政府與議會15日也警告，雖然美國與伊朗達成初步協議，但建議因衝突流離失所的民眾暫勿返家。

在貝魯特（Beirut）漢拉區（Hamra）避難的婦女馬澤赫（Mona Mazeh）坦言目前還沒有返鄉計畫，「說實話，我們很猶豫，我們不能相信以色列。」