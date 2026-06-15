泰王「車內落淚」悲痛照瘋傳　資深記者揭：那是AI造假

▲網路瘋傳泰王在車內落淚的照片。（圖／翻攝自X@thechonkygod）

圖文／鏡週刊

泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕11日不幸病逝，近日社群媒體上卻流傳一張泰王瓦吉拉隆功與王后在車內「悲痛落淚」的照片，引發外界高度關注。然而，曾獲普立茲獎提名、資深攝影記者瓦山（Wasant Vanitchakorn）出面闢謠，直指該影像並非真實照片，而是由人工智慧（AI）生成的偽造圖像，痛批此舉意在損害泰國王室尊嚴。

資深記者還原真相：當時只有「神情哀戚」

根據《The Thaiger》報導，長期與美聯社合作的資深攝影記者瓦山表示，近期收到大量詢問，內容是一張泰王、王后在車內崩潰痛哭的照片。瓦山指出，作為當時隨行拍攝的攝影師，他對當時現場的畫面印象深刻。

為了釐清事實，他緊急調閱當天的原始檔案，證實該網傳照片與他所拍攝的現場畫面完全不同。瓦山強調，當時兩位陛下確實神情顯得哀戚，但絕無網路流傳的「痛哭」畫面。

痛斥AI抹黑：試圖摧毀王室形象

瓦山在個人社群平台憤怒反擊，直指這是一場有心人士的操作。他形容這張「偽造照片」明顯是透過AI技術生成的惡意產物，目的是為了誤導大眾並損害泰國王室的形象。

他在文中感慨表示：「現實生活中沒有巧合，這也是為什麼我會剛好出現在那個位置，拍下了真實的畫面，用來對抗那些企圖以 AI 技術抹黑皇室的假消息。」

讚揚泰王后面對極大悲傷仍展現毅力

瓦山在闢謠之餘，也感性描述他觀察到的真實情況。他強調，儘管當時兩位陛下正經歷失去親人的巨大哀傷，但他們始終展現出極高的克制力與毅力，依然保持著穩定且莊重的儀態，並持續履行國家職責，希望能持續為泰國人民謀求福祉。



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