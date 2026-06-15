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強震後驚見「海底裸露」！菲律賓海床抬升2公尺　沿海生態重創

強震後驚見「海底裸露」！菲律賓海床抬升2公尺　沿海生態遭重創

▲ 7.8強震造成至少61人死亡、40人失蹤。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

菲律賓南部外海近日發生芮氏規模7.8強震，不僅造成至少61人死亡、40人失蹤，更引發罕見的海岸地形劇烈變化。菲律賓環境部指出，地震導致部分海床抬升約2公尺，大面積珊瑚礁與海草床因此裸露於海面，嚴重衝擊當地海洋生態系統。

英國《衛報》報導，這起強震發生在民答那峨島南部外海，震央鄰近科塔巴托海溝。根據菲律賓火山暨地震研究所調查，海溝板塊位移使薩蘭加尼省及西達沃省部分海岸線向上隆起，原本位於海面下的海床被推升至海面以上。測繪結果顯示，部分地區地表抬升幅度達2公尺，並使海岸線向外延伸最遠約200公尺。

報導指出，當地居民在地震發生2天後，便陸續發現海岸景觀出現異常變化，大片原本浸沒於海中的珊瑚與海草裸露在陽光下，引發關注。菲律賓環境部派遣專家前往勘查後證實，多處沿岸生態棲地受到影響。官方公布的照片顯示，大面積珊瑚礁失去海水覆蓋，周圍可見大量死亡魚類及其他海洋生物。

菲國環境部表示，暴露在空氣中的珊瑚和海草床已開始枯死，依附其生存的礁魚、鰻魚、蛤蜊及貝類等生物也陸續死亡。由於受災範圍廣大，目前仍無法精確估算生態損失規模，但初步評估顯示，沿岸海洋資源及漁業生計恐將受到長期衝擊。

據了解，科塔巴托海溝距離民答那峨島南部海岸最近僅約50公里，向來是菲律賓地震活動頻繁區域。今年1月，當地才曾出現數千次小規模地震組成的地震群現象。專家指出，此次海岸抬升屬於大型地震引發的地殼變動結果，雖然並不常見，但足以在短時間內改變海岸地貌與生態環境。

另外，部分居民最初通報海床異常，主要是擔心大量死亡海洋生物腐敗後釋放氣體，可能對健康造成影響。相關單位目前正持續監測環境變化，並評估後續生態復原及災後重建工作。

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