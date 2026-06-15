婦試管生下雙胞胎「長相愈看愈不像」！驗DNA才知不是親生骨肉

▲隨著孩子漸漸長大，夫妻倆發現雙胞胎女兒的外貌與他們完全不符。（示意圖非當事者／CFP）

文／CTWANT

印度近期發生一起離奇且震驚社會大眾的醫療疏失！一名男子拉托爾（RahulRathore）與妻子前往當地知名大型醫院接受試管嬰兒療程，並於今年1月順利產下一對雙胞胎女兒。然而，夫妻倆發現小女兒的外貌特徵與他們完全不符，經DNA檢測後證實孩子與他們毫無血緣關係，懷疑院方在療程中錯置了胚胎或檢體，憤而提告。

根據外媒《今日印度》報導，來自古爾岡的男子拉托爾指出，與妻子是在去（2025）年遵從婦產科醫師的建議，滿懷希望前往在當地相當有人氣的醫院做人工受孕；當時不論是精子與卵子的採集，還是後續的胚胎培養，各項醫療程序均進行得相當迅速且順利。

拉托爾的妻子在2025年5月14日完成胚胎植入，並於今年初剖腹生下2名女嬰。但隨著孩子漸漸長大，其中一名女嬰的面貌卻顯現出印度東北部民族的獨有特徵，這才讓他們決定自費進行DNA鑑定，沒想到證實2名女兒與他們沒有血緣關係。

拉托爾與妻憤而對醫院提起訴訟，不料，當他們滿心焦慮帶著化驗報告向警政管理單位報案並尋求協助時，警方卻一再消極敷衍，甚至長達3個月拒絕正式立案調查。面對執法單位的冷漠與推諉，求助無門的夫妻只能自聘律師告上法庭，最終在當地法院的強勢介入與施壓下，警方才迫於無奈在今年3月31日正式立案，這起烏龍醫療疏失才得以進入司法程序。

全案在今年6月5日迎來重大突破，承辦法院正式下令，限期要求警方立即查扣該院試管嬰兒中心所有相關的醫療紀錄、檢體日誌與胚胎管制表。拉托爾沉痛呼籲執法機關必須以最快速度查扣這批核心文件，因為若不徹底清查該醫院的內部作業疏漏，根本無法查明當初這對受精胚胎究竟是在哪一個環節遭到調包，也唯有揪出失職的醫療機構，他們才有可能找回自己親生的骨肉。

拉托爾的妻子歷經3次剖腹產，她產後身體變得極度虛弱，還必須忍受警局連續數小時的盤問折磨，甚至因此引發暫時性失憶，精神與肉體都承受了巨大的創傷，對此，她痛心地哭喊，「我的孩子到底犯了什麼錯？我懷胎十月把她們生下來，但我親生的骨肉到底在哪裡？誰該為這個荒謬的錯誤負責？」

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