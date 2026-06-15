警告馬克宏！川普：不取消數位稅　就對法國葡萄酒課徵100%關稅

▲川普與馬克宏握手。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普15日警告，若巴黎不廢除對美國科技巨頭徵收的數位服務稅，美國將「別無選擇」對法國酒類商品課徵100%關稅。他宣稱，法國總統馬克宏只需取消該稅，就能解除壓力。

威脅100%關稅 川普警告馬克宏

法國2019年起對全球年營收超過7.5億歐元，且在法國境內數位服務營收超過2500萬歐元的大型跨國企業課徵3%數位服務稅，主要衝擊對象為美國科技巨頭。

川普表示，他已直接向法國總統馬克宏提出警告，要求對方移除對美國科技巨頭課徵的3%稅率，否則將在美國市場面臨關稅。

川普接受《紐約郵報》採訪時表示，「我要求他不要向美國企業收費，如果他們這麼做，我別無選擇，只能對所有來自法國的香檳和葡萄酒課徵100％關稅。」

目前白宮和愛麗舍宮（Elysee）官員均未回應。

多次威脅歐洲酒類 關稅戰私下延燒



《路透社》報導，在全球領袖日益對美國保持警惕之際，川普將前往法國埃維昂萊班（Evian）參加15至17日登場的七大工業國（G7）峰會。對於任期倒數的馬克宏而言，這場峰會也將成為他第2任期最具代表性的外交里程碑。

川普過去就曾威脅對法國與歐盟酒類商品課徵200%關稅，包括今年1月及去年3月。

根據歐盟統計局（Eurostat）數據，酒類是歐盟出口至美國的主要商品之一，2024年出口總額約達90億歐元。目前歐盟出口至美國的葡萄酒與烈酒面臨15%稅率，自從美歐去年夏天達成貿易協議後，法國官員持續遊說希望降至0%。